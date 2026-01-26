Futbolista peruano de 15 años fue asesinado a manos de dos adolescentes en Inglaterra: Esto se sabe del caso

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Con tan solo 15 años, un joven futbolista peruano identificado como Luis Gabriel Guembes fue asesinado a manos de dos adolescentes en un parque de la ciudad de Guildford en Inglaterra.

El joven deportista salió del Perú junto con su madre con el fin de tener una mejor calidad de vida. Era descrito por sus amigos más cercanos como un muchacho "amable y brillante".

Joven peruano asesinado en Inglaterra

El trágico hecho ocurrió en un parque al sur de Inglaterra cuando el joven peruano transitaba por Stoke Park en la ciudad de Guildford el pasado lunes 19 de enero.

En el lugar el joven futbolista fue interceptado por dos adolescentes británicos de 15 y 16 años durante la noche, quienes harían apuñalado en reiteradas ocasiones al menor.

A pesar de los esfuerzos médicos, el adolescente de 15 años fue declarado sin signos vitales en la misma escena del crimen. Posteriormente, las autoridades policiales dieron con la captura de los adolescentes involucrados.

Los presuntos autores del crimen fueron capturados por la policía del condado de Surrey y Sussex en relación con la muerte de Luis Gabriel. Ambos están imputados por los delitos de asesinato, conspiración para robar y posesión de un arma blanca.

Salió del país en busca de una mejor vida

Tras el trágico crimen, una amiga de la familia, Michelle Alayon, contó que Luis Gabriel era "un hijo maravilloso y un joven con un alma increíble. Era amable, brillante, motivado y lleno de potencial".

Señaló que conoció al joven adolescente cuando este se había mudado al Reino Unido junto con su madre cuando esta era aún más joven en busca de "un futuro mejor".

El joven era de nacionalidad peruana y estudiante de la escuela católica All Hallows. En diversas imágenes se observa la pasión por el futbol, el cual practicaba recurrentemente.

Luis Guembes practicaba el fútbol de manera apasionada

Adolescentes detenidos comparecieron ante justicia

Los dos adolescentes detenidos comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Guildford acusados del asesinato de Luis Gabriel el pasado 24 de enero.

Los nombres de los dos acusados no han podido ser revelados debido a su edad. Sin embargo, la jueza Julie Cooper mencionó al joven de 16 años que este caso #no pueden resolverse en el tribunal de menores y todos los asuntos se están enviando al tribunal de la corona en Guildford".