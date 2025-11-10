Los Olivos: ¡De terror! Joven militar perdió la vida tras ser atacado a golpes por presuntos barristas

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Pese al estado de emergencia decretado en Lima y Callao, la violencia sigue reinando gran parte de la capital. Esta vez, un joven militar perdió la vida tras ser violentamente atacado por una turba de presuntos barristas en el distrito de Los Olivos.

Militar pierde la vida tras violento ataque de barristas

A solo semanas de haber servido en el Ejército del Perú, Giovanni Raúl Samán Espinoza, de solo 21 años, caminaba junto a su hermano por el cruce de las avenidas Canta Callao con Marañón mientras se dirigían hacia el domicilio de su otra hermana.

Fue ahí cuando ambos fueron interceptados por un numero grupo de barristas que portaban la camiseta de Universitario iniciando un violento ataque. El mayor logró escapar de la escena, pero el joven militar no corrió la misma suerte.

Fuero varios minutos donde estos sujetos golpearon, apedrearon y hasta le aplicaron dos disparos en el tórax dejándolo gravemente herido. Incluso, uno de estos delincuentes transmitió en vivo la agresión a través de redes sociales.

Pese al esfuerzo de los vecinos y familiares quienes intentaron socorrerlo llevándolo hasta el Hospital más cercano, el joven no resistió la brutal paliza que le propinaron por lo que confirmaron su muerte. De momento, solo dos menores de edad fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú quienes ya iniciaron las investigaciones para identificar al resto de atacantes.

Madre del militar fallecido exige justicia

La madre y la hermana del militar conversaron con Panamericana para exigir justicia y denunciar que las autoridades siguen sin aceptar la denuncia que intentó asentar en la comisaría del sector.

Además, la mujer que pierde al último de sus hijos, hizo un llamado al propio José Jerí y al alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo para que puedan emitir una ley contra estos supuestos hinchas ya que no es la primera vez que cometen actos delictivos en diferentes puntos de la capital.

"Mi hijo tenía muchos sueños para seguir adelante en su carrera militar. Le estancaron sus sueños. Estas personas me lo asesinaron cruelmente en un ataque de barristas, mi hijo no ha pertenecido a ningún equipo, solo se dedicaba a sus estudios y quería ser un joven positivo para el futuro", precisó la madre.

De esta manera, un joven militar de solo 21 años perdió la vida tras ser brutalmente atacado por un grupo de barristas de Universitario en Los Olivos.