Médico pierde la vida tras ser baleada en la puerta de su vivienda en Piura: Crimen ocurrió a plena luz del día

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ciudad de Piura y la comunidad médica se encuentra de luto tras el asesinato de una joven médico pediatra, identificada como Minosska Pinto Lazo, quien perdió la vida tras recibir disparos de un delincuente en la puerta de su vivienda. El ataque ocurrió a plena luz del día y cerca de un centro educativo.

Fatídico crimen en Piura

El crimen se registró alrededor de las 14:30 horas, en las inmediaciones del colegio San Luis Gonzaga, cuando la profesional se encontraba por ingresar a su vivienda, ubicada en la urbanización San Felipe.

Tal como se puede ver en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, el agresor caminó por la zona sin levantar sospechas de tener un arma hasta que atacó a su víctima. El estruendo desató pánico entre padres de familia, alumnos y transeúntes de la zona.

Tras cometer el crimen, el atacante huyó corriendo y hasta ahora su paradero es desconocido. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar diligencias para recabar indicios.

Comunidad médica de luto

A través de sus redes, el Colegio Médico del Perú (CMP) expresó sus condolencias por la muerte de la doctora asesinada, manifestando su solidaridad con su familia, colegas y amigos. En el mensaje, también resaltaron su vocación de servicio y el compromiso con sus pacientes.

"Nos unimos al dolor de su familia, amigos y de toda la comunidad médica, acompañándolos con respeto, solidaridad y recogimiento en estos momentos de profunda tristeza", se lee en el mensaje de duelo.

Además, la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, casa universitaria donde estudió su segunda especialidad, lamentó el fallecimiento de su egresada, destacando su dedicación y servicio a la sociedad. También exigió una investigación exhaustiva del crimen y rechazó el clima de violencia que amenaza a los profesionales de salud.

Defensoría del Pueblo condena asesinato

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado condenando el asesinato de la joven médico y enviando las condolencias a su familia, así como a sus colegas profesionales.

Asimismo, la institución se dirigió a la Policía Nacional del Perú y a la Fiscalía de la Nación exigiendo una "reacción inmediata, operativos de inteligencia, patrullaje preventivo y celeridad en las investigaciones" ante este crimen.

#Piura 📢 | Condenamos el execrable asesinato de la médico pediatra Minoska Pinto Lazo en Piura. Un hecho que vulnera el derecho a la vida y la seguridad ciudadana en pleno proceso electoral. Nuestras condolencias a su familia y a la comunidad médica.



Exigimos a @PoliciaPeru y... pic.twitter.com/dMsjYQEJcn — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) April 11, 2026

Otro hecho de sangre enluta a la ciudad de Piura. Esta vez con el asesinato de la médico pediatra Minosska Pinto Lazo, quien fue baleada cuando ingresaba a su vivienda.