Comas: Sujeto a bordo de una bicicleta detona artefacto explosivo en la puerta de un chifa

La crisis de inseguridad en Lima Norte parece acrecentarse con el pasar de los días y a pesar del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo. Esta vez, un sujeto detonó un potente explosivo a las afueras de un chifa en el corazón de Comas.

Por suerte, los detalles de este nuevo incidente criminal quedaron registrados por una de las cámaras de seguridad de la zona. En ella se puede observar como el sujeto llega a bordo de una bicicleta, ubica su objetivo y luego procede a sacar lo que sería un cartucho de dinamita.

Sin importante la presencia de transeúntes ya que se encontraba en plena vía pública, este facineroso prendió este explosivo y lo lanzó contra el local de comida para luego huir con rumbo desconocido. Luego de unos segundos se registró la explosión desatando el pánico entre los ciudadanos.

Afortunadamente, la detonación de este artefacto no dejó heridos, pero si causó un grave daño en las instalaciones de este chifa ubicado en el cruce de las avenidas Belaunde y Tupac Amaru. Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar de los hechos para cercar el mismo e iniciar con las diligencias de rigor.

Es la primera vez que sucede

Exitosa también acudió hasta punto en Lima Norte para conocer más detalles del incidente. Según se pudo conocer, el lugar estaba repleto de comensales que disfrutaban junto a sus acompañantes. Por suerte, además de leves heridas, no hubo afectados de gravedad.

Una de las trabajadoras conversó con nuestro medio asegurando haber vivido segundos de terror tras la explosión que los obligó a salir a los exteriores de manera inmediata. Al ser consultados sobre si venían siendo extorsionados, esta lo negó rotundamente e indicó que era la primera vez que sucedía.

Como se recuerda, esta no es el único hecho similar que se da en el mencionado distrito, aunque con desenlaces inesperados. Por ejemplo, días atrás un sujeto que intentó lanzar un explosivo en otro establecimiento demoró más de la cuenta por lo que el mismo detonó en sus manos.

Como era de esperarse, el hombre perdió la vida luego de sufrir graves heridas, aunque resistió durante horas a pesar del daño sufrido.

En resumen, un sujeto a bordo de una bicicleta detonó un explosivo a las afueras de un chifa en Comas. Por suerte, ningún comensal o trabajador resultó herido, aunque si se registraron graves daños en el establecimiento.