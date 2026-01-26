Yoshimar Yotún se pronuncia por primera vez sobre denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica por la denuncia que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña sigue generando reacciones en el fútbol peruano. Esta vez, Yoshimar Yotún, figur de Sporting Cristal, se pronunció por primera vez sobre el caso durante la conferencia de prensa tras la victoria de su equipo en la Tarde Celeste 2026.

Yotún sobre denuncia contra sus colegas

En diálogo con la prensa, Yoshimar Yotún fue consultado sobre el caso de sus compañeros de selección, y su respuesta fue firme pero cauta: "Creo que es un tema bastante delicado que no me compete hablar a mí, y más cuando no está nada claro. Lo que tenga que decir, ya se los dije y nada más que eso", señaló.

El mundialista peruano dejó en claro que, aunque está al tanto de la denuncia de violencia presentada por la joven de 22 años, no desea generar polémica ni adelantar conclusiones. "Prefiero mantenerme al margen hasta que la investigación avance", añadió.

Yotún sobre aumento cupos de extranjeros

La conferencia de prensa tras la victoria frente a Universidad Católica también sirvió para que Yoshimar Yotún hablara de otros asuntos deportivos.

Destacó la actuación de su equipo y valoró la llegada de jugadores extranjeros al fútbol peruano, aunque expresó su desacuerdo con la reciente ampliación de cupos.

"No tengo problemas con los extranjeros porque han venido varios que son exitosos... pero siento que no va de la mano con lo que quieren decir", explicó.

El experimentado volante mencionó además que la medida de inscribir hasta siete jugadores foráneos no coincide con la política de recambio generacional para la selección peruana, subrayando la importancia de formar nuevos talentos nacionales.

"Obviamente, yo quiero jugar en la selección peruana hasta los 40 años, pero va a llegar un momento que no jugaré más. Entonces, creo que lo que dicen y hacen no va de la mano", añadió.

¿Yotún seguirá siendo amigo de Advíncula?

Yoshimar Yotún también se pronunció sobre la polémica llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima, a pesar de ser un reconocido hincha de Sporting Cristal. El jugador aseguró que esta decisión no afectará la amistad que los une desde hace años.

"Todos tienen sus propias decisiones. Él no va a dejar de querer al club porque se fue a otro club. Va a seguir siendo mi hermano, obviamente me hubiera encantado que esté acá. No estoy muy empapado de lo que pasó, pero vamos a seguir siendo amigos", declaró.

Así, Yoshimar Yotún se pronunció por primera vez sobre la denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, destacando que prefiere mantener prudencia hasta que la investigación avance.