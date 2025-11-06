Alex Valera cumple promesa tras el tricampeonato y emula peculiar peinado de Ronaldo Nazario

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario sigue celebrando haber obtenido el segundo tricampeonato de su historia a falta de 3 fechas para el final del Torneo Clausura. El elenco crema demostró amplia superioridad a lo largo de la temporada y vuelve a conseguir un título local sin la necesidad de haber llegado a una final tal como sucedió en el 2024.

Alex Valera emuló peinado de Ronaldo tras el tricampeonato

Como ya es costumbre en los jugadores, estos suelen hacer alocadas promesas cuando se encuentran cerca de lograr algún éxito deportivo. Esta vez, el protagonista fue Alex Valera ya que las redes sociales de la 'U' publicaron un divertido video donde se apreció al delantero cumpliendo al pacto al cual se había comprometido.

En este clip, aparecen Horacio Calcaterra, Edison Flores y Aldo Corzo respondiendo una serie de preguntas durante una entrevista para la prensa de Universitario. Fue ahí donde el defensor aseguró que el atacante iba a emular el peinado de Ronaldo Nazario en el Mundial de Corea Japón 2002.

Inmediatamente, la toma cambia y muestra a Alex Valera sentado en un barbero y dispuesto a cumplir su promesa. Tras unos segundos, finalmente el futbolista de Universitario mostraba con alegría aquel look del 'Fenómeno' el cual pasó a la historia del fútbol mundial.

Sueña con retirarse en la 'U' y superar en goles a Lolo

Sobre la recta final de este Torneo Clausura, Alex Valera fue vital ya que anotó los tantos del triunfo para vencer a Sporting Cristal y ADT en Tarma. Tras ello, el atacante habló extensamente en el podcast 'En la Barra con Black' donde mostró su deseo de quedarse por muchos más años en tienda crema hasta el día de su retiro.

Otro de los retos que se propuso fue superar en goles al máximo ídolo de la 'U', 'Lolo' Fernández. Este indicó que, como todo delantero, sueña con convertir el mayor número de anotaciones posible.

"Mi sueño sería retirarme en Universitario por todo lo que el club hizo por mí y por las oportunidades que he tenido para ir creciendo como profesional. Me encantaría entrar a la historia del club y que los hinchas me recuerden como el jugador que dejaba todo en la cancha. Me gustaría que me recuerden como buena persona. Mi sueño sería pasar a 'Lolo' en goles. Uno como delantero quiere vivir todo eso", indicó.

De esta manera, Alex Valera cumplió su promesa tras obtener el tricampeonato de Universitario emulando el icónico peinado del fenómeno Ronaldo.