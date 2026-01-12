Renato Tapia criticó duramente la actualidad de la FPF y el fútbol peruano: "Me da mucha pena todo lo que pasa dentro"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de varios meses de silencio, Renato Tapia habló con un medio nacional tocando varios termas sobre su actualidad y sobre el fútbol peruano. Esta vez, el volante nacional se refirió puntualmente a la situación que atraviesa la FPF y su actual presidente.

Renato Tapia lamenta la actualidad de la FPF

Como es harto conocido el futbolista del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos no mantiene una buena relación con Agustín Lozano. Esto quedó evidenciado en la Copa América del 2024 donde el 'capitán del futuro' no participó al no poder conseguir un seguro contra lesiones ya que en ese momento no tenía club.

Ahora, Renato Tapia señaló haber conversado con trabajadores de la Federación Peruana de Fútbol quienes le indicaron atraviesan por un momento complicado desde lo laboral. Por ello, lamentó que desde su lugar como jugadores tengan que dar la cara, además de revelar que no le gusta en nada que su nombre sea utilizado.

"Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la federación. Nosotros damos la cara y no somos trabajadores de la FPF. No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales. Mucha gente en la FPF me ha llamado porque está insegura con su trabajo, dicen que no la pasan bien. Me molesta que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal. Eso ha estado pasando", indicó en 'Doble Punta'.

Solo hay una forma

En esa misma línea, el exjugador de Celta de Vigo indicó que la única forma de que puedan protestar es negarse a jugar en la Selección Peruana a pesar de las críticas que esto pueda significar.

"Hemos llegado a un punto en el que, para nosotros, la única manera de protestar es retirándonos de la selección. Es la única forma de que pueda haber un cambio", agregó.

Finalmente, el volante señaló que no le apetece seguir la Liga 1 debido a los líos administrativos que se dan año tras año y que desvirtúan todo el campeonato.

"Hace un año veía el 80% de la liga peruana y ahora no me apetece ver el fútbol peruano. Veo tantas cosas. Lo comparo con otras ligas. Bajó Binacional y le quitas tres puntos a Cristal que ganó allá. ¿Cómo puedes hacer un campeonato de cero y luego decir que es el torneo más justo posible? No tiene sentido", finalizó.

De esta manera, Renato Tapia lamentó la actualidad de la Federación Peruana de Fútbol y sus trabajadores quienes atraviesan una complicada situación.