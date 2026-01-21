Liga 1 modifica reglamento: Clubes podrán tener hasta 7 futbolistas extranjeros

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Es oficial y ya no hay marcha atrás. La Liga 1 decidió modificar su reglamento y confirmó que, desde la temporada 2026, los clubes podrán tener hasta 7 futbolistas extranjeros inscritos y también alinearlos al mismo tiempo. La noticia ya genera impacto en equipos grandes como Universitario y Alianza Lima.

Clubes podrán tener 7 futbolistas extranjeros

La organización de la Liga 1 dio el paso que muchos clubes venían esperando. A través de la modificación del artículo 31 del reglamento, se confirmó que para la Liga1 Te Apuesto 2026 los equipos podrán inscribir un extranjero más de lo que estaba permitido hasta ahora.

"Durante la Liga1 Te Apuesto 2026, los clubes podrán inscribir hasta siete (7) jugadores extranjeros en la competición".

Con esto, se deja atrás el límite de seis extranjeros y se abre la puerta a más fichajes del exterior. La medida apunta a darle mayor flexibilidad a los clubes y elevar el nivel del torneo local, algo que desde hace tiempo se venía discutiendo.

El cambio no solo es en la inscripción. El reglamento también aclara que los clubes podrán usar a los siete extranjeros al mismo tiempo dentro del campo de juego, algo que antes no estaba permitido.

"Los clubes podrán alinear en forma simultánea, en el terreno de juego, hasta siete (7) jugadores extranjeros en cualquier momento del partido".

Regla afectará a jugadores extranjeros

Otro detalle importante es que los clubes tendrán la opción de reemplazar hasta dos jugadores extranjeros durante el segundo periodo de inscripción, siempre y cuando presenten la documentación correspondiente ante la FPF.

Eso sí, el reglamento es claro en un punto: un jugador inscrito como extranjero no podrá cambiar su condición dentro del mismo torneo, incluso si logra la nacionalización peruana.

"Si un jugador extranjero ha sido registrado y ha participado en alguna etapa de la Liga1 Te Apuesto 2026 y posteriormente adquiere la nacionalidad peruana, continuará siendo considerado como jugador extranjero".

Este detalle afecta directamente a casos como los de Williams Riveros y Matías Di Benedetto en Universitario de Deportes, quienes están en proceso de nacionalización.

Por el lado de Alianza Lima, actualmente cuenta con seis extranjeros y la idea es sumar uno más. La prioridad estaría en reforzar el mediocampo, una zona que el comando técnico considera clave para pelear la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

Con este cambio oficial, la Liga 1 modifica su reglamento y confirma que los clubes podrán tener hasta 7 futbolistas extranjeros en la temporada 2026.