Sergio Peña rompe su silencio tras quedar fuera de la Selección Peruana: "Nadie me tiene que dar explicaciones"

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Manuel Barreto, entrenador interino de la Selección Peruana, generó una gran polémica en los últimos días al dar su primera lista de convocados para lo que será el amistoso de este viernes 10 de octubre ante Chile en condición de visita.

De esta larga nómina de futbolistas, la gran mayoría fueron llamados por primera vez decidiendo dejar de lado a los mundialistas e históricos los cuales fueron parte de las dos últimas Eliminatorias. Dentro de este grupo que fue excluido se encuentra Sergio Peña a pesar de haber portado la 10 de la Bicolor y sumar varios minutos en el último proceso clasificatorio.

Sergio Peña rompe su silencio tras quedar fuera de la Selección Peruana

El mediocampista de Alianza Lima fue abordado por Movistar Deportes cuando se encontraba al interior del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez antes de viajar con todo el plantel íntimo hacia la ciudad de Huánuco para disputar el duelo por la fecha 13 del Torneo Clausura ante Alianza UDH.

Durante esta breve charla, Sergio Peña aseguró haber quedado sorprendido con su no convocatoria a la Selección Peruana. Sin embargo, también señaló entender la decisión de Manuel Barreto y su comando técnico quienes optaron por un nuevo grupo para afrontar este amistoso.

"No estar convocado me sorprende, pero normal, es una convocatoria distinta. Han convocado a los que tienen que estar, si no estoy es por algo. Nadie me tiene que dar explicaciones de nada", indicó.

Kevin Quevedo fue desconvocado de la Selección Peruana

Al igual que en otras oportunidades, un futbolista convocado a la Selección Peruana desistió del llamado por razones personales. Esta vez, Kevin Quevedo, de Alianza Lima, quedó fuera del combinado patrio tras conversar con el comando técnico de Manuel Barreto.

Así lo indicó las redes sociales de la Bicolor indicando que se llegó a esta decisión tras un acuerdo tomado entre ambas partes.

"La FPF informa a la opinión púbica que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador quedad desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile", indicaron.

En resumen, Sergio Peña rompió su silencio tras quedar fuera de la Selección Peruana en la primera convocatoria de Manuel Barreto. El volante de Alianza Lima aseguró estar sorprendido con esta decisión, pero también aseguró entenderla.