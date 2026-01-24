Pol Deportes hará realidad su sueño de conocer a Lionel Messi: Será embajador del Alianza Lima vs Inter Miami

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo se dio en medio de la expectativa por la Noche Blanquiazul 2026. En la previa del duelo Alianza Lima vs Inter Miami, se reveló que Pol Deportes conocerá a Lionel Messi y a toda la delegación del club estadounidense, un anuncio que sorprendió al joven narrador de Andahuaylas y que rápidamente se volvió viral.

Pol Deportes conocerá a Lionel Messi

La noticia se dio en vivo y en directo. Durante una transmisión en redes sociales, el conductor Santi Lesmes sorprendió a Pol Deportes al contarle que desde Miami habían pedido conocerlo. El joven, cuyo nombre real es Cliver Huamán, no pudo ocultar su emoción al escuchar que su historia había cruzado fronteras.

"Me llamaron desde Miami y me dijeron que Leo Messi y los jugadores del Inter Miami conocen la historia de Pol Deportes. Lo primero que dijeron, cuando se enteraron de que venían a Perú, es que querían conocer a Pol Deportes", relató Santi Lesmes, mientras el narrador peruano apenas podía creer lo que estaba escuchando.

Pero eso no fue todo. Santi Lesmes también explicó cuál será el rol de Pol Deportes durante la Noche Blanquiazul 2026. El joven será parte de una agenda especial organizada por Inter Miami, que incluye actividades desde muy temprano.

"Mañana, a las 8.30 a. m., Pol Deportes irá con entrenadores y representantes del Inter Miami y tendrá una jornada con ellos. Después, el Inter Miami lo quiere llevar como embajador, espectador, invitado especial", detalló el conductor de Arriba Mi Gente.

Además, Pol Deportes estará a ras de campo durante el Alianza Lima vs Inter Miami, con la posibilidad de recibir la camiseta de Lionel Messi y tener el tan esperado encuentro cara a cara con el astro argentino, un momento que promete ser uno de los más comentados de la noche.

Pol Deportes soñaba con Lionel Messi

El sueño de conocer a Lionel Messi no es nuevo. Hace algunas semanas, durante su estadía en España, Pol Deportes participó en una entrevista con el streamer 'La Cobra', donde dejó en claro su deseo de conocer al ídolo argentino.

"Cobri, hermano, quiero que me cumplas un sueño. Quiero conocer al mejor jugador del mundo", dijo Pol Deportes mientras señalaba un póster del exjugador del Barcelona, sin imaginar que semanas después ese pedido empezaría a hacerse realidad.

Así, en la antesala del Alianza Lima vs Inter Miami, la Noche Blanquiazul 2026 sumará un momento especial fuera de la cancha. Pol Deportes cumplirá su sueño de conocer a Lionel Messi, será embajador del evento y vivirá una experiencia única.