Alianza Lima: No habrá renuncia de jugadores pese a agresión de hinchas, asegura Mr. Peet

Las cosas en Alianza Lima siguen más que complicadas luego de la grave denuncia que llegó desde Argentina donde se acusa a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco de abuso sexual. La joven de 22 años que abrió esta causa aseguró que los hechos se dieron al interior de un cuarto de hotel en la concentración blanquiazul.

No habrá renuncia de jugadores

Como era de esperarse, este grave caso generó la reacción de un numeroso grupo de hinchas quienes acudieron al estadio de Matute para encarar a los jugadores que entrenaban en el campo principal. De acuerdo a las informaciones, el encuentro pasó a mayores hasta el punto de haber agredido a figuras como Luis Advíncula y Paolo Guerrero.

Este hecho habría generado una reacción negativa por parte los futbolistas agredidos al punto de querer dejar la institución de Alianza Lima. Sin embargo, esta versión fue completamente rechazada por el periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet.

El hombre de prensa dejó en claro que existe una molestia natural de los agredidos, pero no al punto de querer patear el tablero e intentar rescindir su contrato.

"Hay molestia de parte de algunos jugadores porque se dio un tema donde algunos jugadores han tenido un enfrentamiento con hinchas, hay molestias, incomodidad, pero no es cierto que algunos jugadores quieran rescindir contrato", indicó.

A su vez, reafirmó su versión de que ningún jugador se comunicó con la directiva para decirle adiós a Alianza Lima en medio de una las crisis más graves de toda su historia.

"Yo tengo información de que sí hay molestia de los jugadores que han sufrido agresiones y que se ha hecho público, pero tengo entendido que ninguno ha dicho que se va. No es cierto que los jugadores mencionados hayan amenazado con irse o rescindir contrato", añadió.

5 agredidos en confrontación con hinchas

Según Exitosa pudo conocer, Luis Advíncula, Paolo Guerrero y hasta al gerente deportivo del club, Franco Navarro Mandayo, habrían sido agredidos por el puño de los aficionados que ingresaron a la fuerza a Matute.

Otros que resultaron afectados fueron Luis Ramos y Fernando Gaibor quienes intentaron calmar las aguas en medio de la trifulca.

En resumen, Peter Arévalo descartó rotundamente la posibilidad de que jugadores de Alianza Lima renuncien luego de la agresión recibida por parte de un grupo de hinchas en Matute. El periodista precisó que la versión es falsa, aunque si reconoció que existe molestía dentro del plantel.