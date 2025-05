¿Anderson Santamaría llegará a Sporting Cristal? Director deportivo revela si existe acercamiento con el defensa

Sporting Cristal atraviesa por un complicado presente en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Y aunque el empate milagroso ante Cerro Porteño en Paraguay los mantiene vida en el certamen continental, el rendimiento del equipo mantiene muy disconformes a los hinchas que exigen acciones inmediatas.

Dentro de este pedido de los fanáticos, está el de fichar a nuevos elementos que refuercen el plantel de cara a lo que resta de la temporada y poder mantenerse en la pelea por el título nacional. Una de las zonas del campo donde más se exige la llegada de jugadores es en la defensa ya que en los últimos encuentros se evidenció falencias más que importantes.

En medio de esta ola de críticas, el nombre de Anderson Santamaría apareció como opción para arribar a Sporting Cristal tras dejar el Santos Laguna. El central ha sabido mantener un buen nivel en el fútbol mexicano y no ocuparía una plaza de extranjero el cual ya lo tienen copado.

Por ello, Exitosa Deportes conversó con Gustavo Zevallos, director deportivo del club rimense para conocer la situación de la institución respecto a los fichajes. En primer lugar, el directivo indicó que cualquier jugador de Selección Peruana es atractivo para reforzar al equipo, pero que de momento no han mantenido contacto alguno con el entorno del futbolista.

"Yo siempre digo, jugadores de Selección siempre son atractivos. En este momento, no estamos mirando más que internamiento de nuestro departamento de scouting. No nos hemos sentado hasta ahora y te mentiría si te digo si tenemos interés o no... No hay nada", inició.