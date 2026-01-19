Paolo Guerrero sobre trabajo de Pablo Guede: "Los muchachos han entendido a la perfección lo que pide"

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cerró su participación en la Serie Río de la Plata con una victoria ante Colo Colo por 3-2. Los íntimos se llevaron este triunfo gracias a los tantos anotados por Luis Ramos, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

Entendieron la idea

Precisamente, el 'Depredador' fue abordado por la transmisión al finalizar el encuentro para conocer sus sensaciones dentro del campo. En primer lugar, el atacante se mostró feliz por haber anotado su primer tano en el año con la camiseta blanquiazul y aportar para darle la alegría a sus hinchas.

Seguidamente, el referente de Alianza Lima precisó que tanto él como sus compañeros han logrado captar la idea de Pablo Guede la cual parecía no haber sido atendida por lo visto ante Independiente y Unión de Santa Fe.

"Siempre es importante anotar, pero creo que el trabajo del grupo es para resaltar. Creo que los muchachos han entendido a la perfección lo que pide el profe. Muy feliz por el resultado, a continuar trabajando", añadió.

Además, indicó que durante este 2026, el último de su carrera profesional, dará lo mejor de si para aportar su experiencia en beneficio del equipo. Como se recuerda, Paolo Guerrero ha declarado en repetidas ocasiones que busca retirarse saliendo campeón con el club de sus amores.

🌟 Cuando habla un crack, hay que escucharlo#Serie2026 ☀️🇺🇾 pic.twitter.com/JeJvP2b9D7 — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 19, 2026

"Creo que me siento como uno más del grupo que trata de agregarle ese granito de arena, de estar ahí día a día con los chicos", agregó.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de realizar la pretemporada en Uruguay, Alianza Lima continuará con su preparación pensando en el inicio de la Liga 1 y la Fase 1 de la Copa Libertadores. Pero antes de ello, los blanquiazules jugará en casa la tan esperada Noche Blanquiazul 2026 donde enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi el sábado 24 de enero a las 8:00 p.m. en Matute.

Seguidamente, vendrá el arranque del Torneo Apertura donde le tocará visitar la altura de Sport Huancayo el viernes 30 de enero a las 12:00 en el IPD de Huancayo. Por último, tendrá que viajar hasta Paraguay para iniciar su camino internacional visitando a Sportivo 2 de Mayo.

En resumen, Paolo Guerrero se mostró conforme con su tanto y su rendimiento en la victoria de Alianza Lima ante Colo Colo en Uruguay. Además, el atacante indicó que, tanto él como sus compañeros han logrado captar la idea que Pablo Guede busca implementar en el equipo.