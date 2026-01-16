Bomba en Universitario: César Inga tiene pie y medio fuera del club tras jugosa oferta de club del exterior

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las cosas en Universitario parecen no salir como se esperaban. Y es que a pocos días de iniciar la Liga 1 2026, todo hace indicar que el club crema perdería a su jugador revelación y una de sus principales figuras en el 2025 como lo es César Inga.

Días atrás, se conoció que Kansas City de la MLS había presentado una oferta para hacerse con sus servicios de manera inmediata. Sin embargo, al no ser el momento esperado por los cremas, la misma se rechazó causando molestia en el jugador y en su representante.

César Inga cerca de dejar Universitario

Cuando este tema parecía haber quedado zanjado, en las últimas horas el periodista Gustavo Peralta indicó que representantes de dicho club de Estados Unidos, directivos de Universitario y representantes de César Inga se encontraban reunidos para volver a tratar el fichaje del defensor nacional.

Según indicó el hombre de prensa, en este encuentro Kansas City había presentado una nueva oferta la cual superaría lo que esperaba la U para sentarse a negociar: el millón de dólares.

"Representantes del Sporting Kansas City están en Lima y se habrían reunido con directivos de Universitario de Deportes, con César Inga y los agentes del jugador. El club de la MLS quiere sí o sí al polinfucional jugador peruano, pero la U mantiene su postura de solo venderlo por una cantidad mayor al millón de dólares. En las próximas horas se conocerá desenlace", indicó en un inicio.

Súper avanzado el traspaso de César Inga al Kansas de la MLS. Hoy se mejoraron varias condiciones y hay un camino que se debe hacer mañana para formalizar todo. https://t.co/kYgIE66Iee — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) January 15, 2026

Luego de unas horas, el reportero de L1 Max señaló que las conversaciones habían avanzado a paso acelerado y solo restarían detalles para completar la operación. Todo haría indicar que este viernes 16 de febrero se conocería el futuro del también jugador de la Selección Peruana.

"Súper avanzado el traspaso de César Inga al Kansas de la MLS. Hoy se mejoraron varias condiciones y hay un camino que se debe hacer mañana para formalizar todo", agregó.

Comparte porcentaje con ADT

Es importante precisar que la cifra presentada por el club de la MLS no irá directamente a las arcas de la U ya que comparten porcentaje de su carta pase con ADT de Tarma, club que se verá beneficiado con este traspaso.

En resumen, César Inga tendría casi todo listo para dejar Universitario tras una mejor oferta presentada por Kansas City. De acuerdo a la última información, el club de la MLS mejoró la suma por lo que la operación se cerraría en cuestión de horas.