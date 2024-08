¡Bombazo! UCV tendría negociaciones avanzadas con Christian Cueva: ¿Cuándo llegará a Trujillo?

Cuando parecía que la carrera de Christian Cueva no daba para más tras sus recientes escándalos, se pudo conocer que el futbolista tendría negociaciones avanzadas para sumarse a la UCV. ¿Cuándo arribará a Trujillo?

Según el periodista Ernesto Macedo, el 10 volverá a su ciudad natal para tener una nueva aventura futbolística, y solo faltaría su firma en el contrato que el club le está poniendo sobre la mesa.

El perfil de Cueva no es el mejor, pero al ser un "jugador de la casa", la directiva confía que se podría recuperar la mejor forma física y mental del volante ofensivo de la selección peruana.

El comunicador también precisó que existe una gran posibilidad de que Guillermo Salas no continúe como entrenador del cuadro poeta, y en caso no consiga derrotar a Cusco FC, su salida estaría más que cantada.

Lamentablemente, la estadía de 'Chicho' en Trujillo no ha sido la mejor. En 14 partidos dirigidos, apenas cosechó cuatro victorias, empatando y perdiendo en cinco ocasiones. Estos números lo alejan considerablemente de su forma con Alianza Lima, donde tuvo estadísticas extraordinarias.

Vale mencionar que Salas y Cueva tuvieron un cruce de palabras hace pocos meses, en donde el entrenador reveló que Christian lo llamaba para pedirle jugar en UCV. Esto generó la furia del '10', que no se quedó callado.

El pasado 31 de julio, Cueva Bravo entró nuevamente al centro de la polémica, tras revelarse en un conocido programa de espectáculos un video en donde se le apreciaba consumiendo bebidas alcohólicas y fumando un cigarro en una fiesta.

Si bien estas actitudes no son negativas, Cueva es un futbolista profesional, y en caso desee recuperar su carrera de un mal momento no puede permitirse hacer cosas como esas. Lo más escandaloso ocurrió después, cuando en un momento de lo que parece ser embriaguez, el jugador orina en medio de la vía pública.

La actitud de Christian fue muy criticada por varios periodistas deportivos y hasta por el propio Jorge Fossati, que no se guardó nada en contra del futbolista que en algún momento defendió.

"Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. Si fuma cuatro o cinco cigarrillos por día, a mí no me escandaliza, pero me da bronca que de lugar para que hablen. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y anda de joda", comentó.