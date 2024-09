Bruno Marioni y su TAJANTE POSTURA sobre el presente de Piero Quispe en Pumas: "Solo alterna"

El gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, dejó un firme comentario sobre el presente futbolístico de Piero Quispe en Pumas UNAM.

En entrevista con el programa Agranda TV, el directivo 'blanquiazul' indicó que al exjugador de Universitario de Deportes le ha costado adaptarse al fútbol mexicano, debido a que no logrado consolidarse en el equipo titular.

"Le ha costado un poco. No se ha terminado de meter en el equipo titular, alterna. Es entendible. Es joven, jugar en altura en un equipo que en México tiene un peso importante no es fácil. Todos tenemos tiempos diferentes", declaró.

Asimismo, Marioni apuntó que probablemente el lleve un poco más de tiempo a Quispe adaptarse, no obstante, no puso en discusión la calidad del jugador de la Selección Peruana.

Cabe recordar que, Piero Quispe tiene un contrato con Pumas hasta diciembre del 2026, ello luego de un traspaso desde Universitario por $1.500.000.

Por otro lado, el gerente deportivo 'blanquiazul' se refirió la contratación de Jeriel De Santis y aseguró que a los jugadores no los contrata nadie en particular sino lo hace Alianza Lima como institución.

"Todos los jugadores vienen por Alianza Lima. No los trae nadie en particular. Los contrata Alianza. No los contrata Bruno Marioni, no los contrata Federico Flores, no los contrata Alejandro Restrepo. Es el club el que toma la decisión. Hay que contextualizar", mencionó.