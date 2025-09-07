Carlos Alcaraz es bicampeón del US Open: Tenista español se impuso en cuatro sets al italiano Jannik Sinner

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Final sublime de Carlos Alcaraz en el estadio Arthur Ashe. El tenista español pasó por encima al italiano Jannik Sinner y se proclamó bicampeón del US Open, al imponerse por 6-2. 3-6. 6-1 y 6-4. Además, recuperará el primer lugar del ranking mundial.

Superioridad de Alcaraz

Desde el comienzo del partido el murciano de 22 años demostró su superioridad sobre el de San Candido. Le rompió su primer juego de servicio y lo volvió a hacer en la cuarta oportunidad del número 1 del ranking ATP. Sin ceder desde el saque y con una derecha letal, se llevó el primer set de su lado.

Para la segunda manga llegó la reacción de Sinner y cuando iba 2-1 en games a favor, consiguió ser el primero en arrebatarle uno al ibérico. Desde la primera ronda, Alcaraz resolvió todos su encuentros en tres episodios, incluso en las semifinales ante Novak Djokovic, y sin tener puntos de break en contra.

Sin embargo, este envión del italiano fue fugaz y el español sacó lo mejor de su repertorio, aprovechando el mal saque que su rival tuvo durante la jornada. En el tercer set Con dos roturas llegó a estar 5-0, aunque finalmente el trasalpino evitó el 'rosco' y maquilló un poco el resultado, que ya pintaba para el 2° del mundo.

En la cuarta manga, un break a favor de 'Carlitos' bastó para decantar la balanza a su favor. Al servicio, cerró el partido con un ace y en 2 horas y 44 minutos, se convirtió por segunda vez en su carrera como campeón del Abierto de los Estados Unidos.

Alcaraz aventaja a Sinner

Pese a que el tenista italiano ha liderado el escalafón mundial desde el 1 de junio del 2024, con 64 semanas consecutivas en la cima, Alcaraz se ha vuelto más que su rival, en su némesis. Sinner esta campaña alcanzó la final de los cuatro Grand Slams, perdiendo dos de ellas, exactamente ante Carlos Alcaraz.

Pure domination 😤 pic.twitter.com/3neC54H06E — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

En Roland Garros le remontó uno de los mejores partidos en la Phillipe Chatrier Court y se impuso por 3 a 2. Con este triunfo en el Arthur Ashe, le saca ventaja en los enfrentamientos directos, liderando 10-5.

De esta forma, Carlos Alcaraz se consagró en el US Open al vencer al italiano Jannik Sinner en cuatro sets. El tenista español consigue el título en este torneo por segunda vez, luego del título obtenido en 2022.