Carlos Bustos va con todo ante Alianza Lima: "Sin dudas de que va a ser un partido de riesgo"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador argentino Carlos Bustos, actualmente a cargo de Deportivo Garcilaso, llega cumpliendo un buen Torneo Clausura, que lo tiene entre los primeros lugares de la tabla. Por la fecha 8, visitará a Alianza Lima, equipo que dirigió y al que sacó campeón en 2021, por lo que tuvo palabras previo a este partido en el estadio Alejandro Villanueva.

Va por el triunfo ante Alianza Lima

Desde julio pasado, el estratega de 59 años se hizo cargo del 'Garci' y ha logrado buenos resultados que lo tiene peleando arriba (invicto con tres triunfos y cuatro empates). Por el buen rendimiento de su plantel, no duda en buscar el triunfo ante los 'blanquiazules', pese a la jerarquía de su plantel.

"Estamos con la ilusión de hacer un buen partido. Estoy al frente de un equipo que hace un tiempo viene trabajando bien. Sabemos que enfrentamos un partido difícil, un rival que está bien y sin dudas de que va a ser un partido de riesgo. Tendremos en cuenta las virtudes del rival y las posibilidades que vamos a tener", manifestó.

No sería la primera vez que Garcilaso consigue un triunfo en Lima, luego de llevarse los tres puntos en el encuentro ante Sport Boys por la sexta jornada del Clausura. En esa ocasión, se impusieron por 1 a 0 en el Miguel Grau del Callao con gol de Kevin Sandoval.

"Es un plantel que está comprometido, en relación a los del torneo, este es uno corto. Pero con las suficientes variantes como para jugar de distintas maneras y teniendo en cuenta el enfoque de cada uno de los partidos", sostuvo.

El reencuentro con Hernán Barcos

Frente a Alianza Lima, Bustos tendrá la oportunidad de volver a ver en un terreno de juego a Hernán Barcos, el hombre que anotó el gol que valió para el título en aquella final del 2021 ante Sporting Cristal. En aquella campaña, tanto el director técnico como el delantero, habían aceptado jugar el ascenso antes del fallo del TAS.

"Es un buen profesional de enormes condiciones, va a ser un gusto saludarlo junto a otros jugadores que permanecen en el plantel", precisó el entrenador argentino.

Así pues, Carlos Bustos volverá al Alejandro Villanueva en Matute, para enfrentar a Alianza Lima por la octava fecha del Clausura. El estratega argentino, campeón con los 'íntimos' en 2021, manifestó que buscará su oportunidad para ir por la victoria, respetando la jerarquía que tiene la plantilla del cuadro victoriano.