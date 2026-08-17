Juan Manuel Vargas y la inesperada posibilidad de volver al fútbol con Sport Boys por su centenario

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Juan Manuel Vargas lleva más de cinco años fuera del fútbol profesional, pero una conversación con Christian Cueva abrió la chance de un sorpresivo regreso a las canchas para jugar con Sport Boys en su centenario. El 'Loco', muy a su estilo, no le cerró la puerta a la idea y hasta se animó a tirarse flores frente a las cámaras.

Vargas podría volver al fútbol con Boys

Todo empezó cuando Christian Cueva habló con Juan Manuel Vargas y lo animó a pensar en volver al fútbol profesional. El 'Loco' se apartó de las canchas de manera intempestiva después de su última etapa con Universitario de Deportes.

Nunca hizo un anuncio oficial de retiro, pero su silencio y su ausencia de los campos terminaron dejando clara su decisión. Sin embargo, la posibilidad de volver apareció nuevamente durante una conversación en 'La Parrilla del Loco'.

Christian Cueva le sugirió que podría aprovechar el año del centenario de Sport Boys para ponerse nuevamente en forma y defender los colores del cuadro chalaco.

Vargas, lejos de hacerse el difícil, siguió el juego y respondió con una sonrisa mientras se llevaba la mano al corazón. "Ya me voy, pues. Dos meses me pongo en forma, al toque", comentó, dejando abierta una posibilidad que, hasta ese momento, parecía bastante lejana.

Cueva también lo incentivó a utilizar los últimos meses del año para recuperar su condición física y futbolística. Y el exfutbolista de la selección peruana no perdió la oportunidad de lanzar su pedido, aunque con ese tono pícaro que lo caracteriza.

"¿Para el centenario? Si el que me prometió no cumplió, el Boys entonces puede", señaló Vargas, en referencia a la posibilidad de que Sport Boys pueda contactarlo.

Cuando Vargas pudo llegar a Boys

Lo curioso es que esta historia entre Juan Manuel Vargas y Sport Boys pudo comenzar muchos años atrás. Cuando todavía era un joven futbolista procedente de Magdalena del Mar, el 'Loco' fue descubierto por el entrenador César Gonzales, quien decidió llevarlo al cuadro chalaco para que desarrollara allí su carrera.

En Sport Boys quedaron sorprendidos por las condiciones y la personalidad que mostraba aquel muchacho. Sin embargo, la operación no llegó a concretarse debido a que el club no quiso realizar el pago necesario para asegurar su carta pase.

"No quisieron pagar 60 soles por su carta pase", recordó 'Chalaca' al hablar sobre aquel episodio. Ante esta negativa, Juan Manuel Vargas terminó llegando a Universitario de Deportes, institución donde finalmente consolidó su carrera y desde donde dio el salto al fútbol internacional.

Así, la inesperada posibilidad de que Juan Manuel Vargas vuelva al fútbol con Sport Boys por su centenario quedó planteada luego de la propuesta de Christian Cueva. El 'Loco' aseguró que podría ponerse en forma en dos meses, mientras cuadro chalaco se prepara para su centenario en 2027.