Pablo Guede: DT argentino dejaría Alianza Lima tras interés de un campeón de la Copa Libertadores

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los momentos de tensión en Alianza Lima parecen de nunca acabar. Y es que luego de superar la crisis deportiva de inicio de temporada con la eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo, ahora Pablo Guede podría dejar el club tras el interés de un grande del fútbol argentino.

Pablo Guede suena en Alianza Lima

Este último lunes 16 de marzo, San Lorenzo recibió en el Nuevo Gasómetro a Defensa y Justicia por la jornada 11 del torneo argentino. Lamentablemente para los intereses del elenco 'Cuervo', la visita se llevó un triunfo categórico por 5-2 lo cual generó descontento en los hinchas y la dirigencia.

Producto de ello, Damián Ayude fue destituido del cargo de entrenador tras este mal resultado. A partir de ahí, se comenzó a barajar varios nombres para asumir la conducción técnica del club de Boedo entre los que sonó el estratega de Alianza Lima, Pablo Guede.

Así lo dio a conocer el periodista Rodrigo Vizcarra quien cubre todas las incidencias de San Lorenzo. El hombre de prensa dejó en claro que el estratega del elenco íntimo parte como una de las opciones principales ya que en el pasado ya supo dirigir al club 'cuervo'.

"Descartados Hernán Crespo y Marcelo Gallardo, los candidatos más firmes para el cargo de entrenador en San Lorenzo son: Pablo Guede y Kily González", indicó.

Pablo Guede llegó a Alianza Lima a inicios de temporada.

¿Se marchará Pablo Guede?

Es importante precisar que Pablo Guede atraviesa por su momento más estable en Alianza Lima tras ser uno de los punteros del Torneo Apertura junto con Chankas. Sin embargo, semanas atrás los hinchas del elenco blanquiazul exigían a través de las redes sociales su salida tras el mal arranque en la Liga 1 y la dura eliminación de la Copa Libertadores.

El DT extranjero tuvo que manejar diversas situaciones tanto futbolísticas como extrafutbolísticas tras la pretemporada hecha en Uruguay. Sin embargo, su principal cuestionamiento fue el no poder ganarle a 2 de Mayo a pesar de la diferencia de planteles.

A eso se le suma los experimentos que realizaba en el once íntimo colocando jugadores en posiciones no habituales lo que afectaba directamente al rendimiento del equipo.

Para resumir, Pablo Guede suena como una de las opciones principales para asumir como entrenador de San Lorenzo. De concretarse la negociación, el DT argentino dejaría Alianza Lima a pesar de ser uno de los punteros del Torneo Apertura.