14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La coalición política Juntos por el Perú busca asegurar su participación en el balotaje presidencial mediante la defensa del voto popular. Los líderes de izquierda denuncian presiones de grupos de poder que intentarían alterar los resultados oficiales para beneficiar a sectores vinculados al fujimorismo.

La Alianza Electoral Venceremos manifestó su respaldo absoluto a la candidatura de Roberto Sánchez tras los últimos comicios. Según el comunicado de la organización, es imperativo vigilar el conteo oficial para evitar que intereses corruptos desconozcan la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.

Defenderemos la voluntad popular pic.twitter.com/001blbcGxa — Ronald Atencio (@RonaldAtencio) April 14, 2026

Reformas estructurales y agenda nacional

La estrategia de esta unión política no se limita solo al ámbito electoral, sino que plantea cambios institucionales profundos. Según la Alianza Venceremos, "seguiremos luchando por cambios de fondo, posicionando la agenda nacional de Asamblea Constituyente y una segunda reforma agraria" necesaria hoy.

Los representantes de izquierda proponen la industrialización de la patria y una redistribución de la riqueza para combatir la pobreza. Estas medidas buscan sacar a los peruanos de la crisis mediante un modelo económico que priorice al campo popular y los sectores tradicionalmente olvidados por el Estado.

Además, plantean la necesidad de renegociar contratos con grandes empresas para que los recursos beneficien a la población nacional. Según los líderes, la prioridad debe ser fortalecer los servicios de salud y educación que se encuentran en total abandono tras las sucesivas crisis políticas y gestiones gubernamentales fallidas.

Me acabo de reunir con @RobertoSanchP.

Juntos nos toca defender el voto popular y la democracia del Perú, sabemos que el enemigo nos quiere volver a quitar el poder, no se lo vamos a permitir.

UNIDOS VENCEREMOS. pic.twitter.com/yIAtlIzD9R — Ronald Atencio (@RonaldAtencio) April 14, 2026

El bloque progresista sostiene que el país enfrenta una crisis institucional severa que ha provocado inestabilidad constante recientemente. Para los dirigentes, superar los problemas económicos y sociales no será posible bajo un régimen fujimorista, al cual señalan como el responsable de la precariedad laboral actual.

La unión de estas fuerzas políticas busca consolidar un frente que represente a los sectores más vulnerables del país. La intención es garantizar la transparencia en los procesos de fiscalización de actas ante las autoridades pertinentes y evitar cualquier intento de manipulación en el escrutinio final de los votos.

Vigilancia ciudadana frente al conteo oficial

En una reciente reunión estratégica, Ronald Atencio y Roberto Sánchez reafirmaron su compromiso de unidad frente a los cuestionamientos. Según Atencio, nos toca defender la democracia del Perú porque el enemigo quiere volver a quitar el poder que el pueblo otorgó legítimamente.

La movilización de las bases busca garantizar que las instituciones electorales actúen con total transparencia y sin presiones externas. El objetivo final es que se respete la defensa del voto popular y se logre una segunda vuelta frente al fujimorismo con total respaldo ciudadano y legitimidad.