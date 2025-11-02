Universitario quiere sacar lustre al tricampeonato ante un grande: Poderoso de Sudamérica estaría en la Noche Crema 2026

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A menos de una semana se haber obtenido el ansiado tricampeonato, Universitario ya piensa en lo que será la temporada 2026 donde irán en busca del Tetra. En los últimos días, se conoció importante información de lo que sería el partido de presentación del primer equipo estudiante en un evento que se conocer como Noche Crema.

Universitario se mediría ante un grande Sudamérica

En los últimos años, los rivales del elenco estudiantil no dejaron del todo contentos a sus hinchas debido al nivel. En el presente año, el elenco escogido fue la selección de Panamá que vino al Estadio Monumental de Lima con un equipo plagado de juveniles.

Sin embargo, el panorama en el 2026 sería completamente diferente de acuerdo a lo indicado en las últimas horas. Según el periodista Gustavo Peralta, la dirigencia viene negociando con River Plate de Argentina para que sea el rival de la Noche Crema 2026.

El hombre de prensa aseguró que la gestión de Franco Velazco tiene a 3 clubes en carpeta, pero entre ellos destaca el gigante argentino. Eso sí, el hecho aún no se confirma, pero la negociación marcha a buen ritmo por lo que en los próximos días podría haber novedades.

"Se analizan tres rivales para jugar este partido de presentación en el 2026, y uno con los que se está negociando es nada menos que River Plate. No quiere decir que el cuadro argentino está confirmado que va a ser el rival, pero es uno de los que está en carpeta. Puede que haya 'humo blanco' pronto y sea el rival de la 'U' en la Noche Crema", indicó.

➡️ Además, Universitario de Deportes ya ingresó formalmente la solicitud ante las autoridades para este gran evento. pic.twitter.com/QG6Wql6nep — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 1, 2025

Sí o sí se jugará el 24 de enero

Otro hecho que remarcó el periodista fue la fecha en la que se jugará este amistoso de presentación. El día elegido fue el sábado 24 de enero por lo que el club ya envió los permisos y solicitudes correspondientes al Ministerio del Interior.

"La administración confirmó que ya se ingresaron los documentos y la solicitud para que el evento de La Noche Crema se juegue el 24 de enero de 2026 en el Estadio Monumental. No hay otra fecha, no se va a mover. Está establecido, oleado y sacramentado que para la 'U' se juegue en esa fecha; y ya ingresaron la solicitud ante el Ministerio del Interior", añadió.

De esta manera, Universitario analiza que River Plate sea su rival de la Noche Crema 2026 la cual se jugará el próximo sábado 24 de enero.