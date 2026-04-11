Agustín Lozano responsabilizó a clubes por eliminación de la Sub-17 en Sudamericano: "Estamos fallando"

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana Sub-17 fue eliminada del Sudamericano de la categoría tras una paupérrima actuación en la que culminó sin sumar una sola victoria. Respecto a este panorama, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fúrbol, responsabilizó a los clubes por la deplorable actuación del combinado patrio.

Agustín Lozano se pronuncia se pronuncia tras eliminación de la Sub-17

La selección peruana Sub-17 quedó eliminada del Sudamericano de la categoría que se viene disputando en Paraguay. El equipo dirigido por Renzo Revoredo disputó cuatro partidos en los que no pudo conseguir punto alguno.

La Blanquirroja integró el Grupo B en la competencia junto a Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela, en un campeonato que otorgaba cupos para el Mundial Sub-17. No obstante perdió con todas las citadas selecciones y quedó relegado en la última posición del cuadro con 11 goles en contra.

En medio de este complicado momento que desnudó la realidad del fútbol juvenil en el país, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se pronunció al respecto y lejos de hacer un mea culpa, responsabilizó a los clubes peruanos por el fracaso.

Sin reparos, el titular del ente rector del fútbol peruano apuntó que el trabajo en divisiones menores de las instituciones deportivas vienen siendo muy débiles y destacando la inversión que se ha realizado desde Videna.

"Hace más de tres años venimos dándole mucha inversión al fútbol de menores. Estamos preparando un trabajo que será muy diferente, de manera obligatoria. En cuanto a los clubes, estamos fallando. Sé que estamos muy débiles en cuanto a la formación de menores, pero esto es una responsabilidad de todos los dirigentes de los clubes", señaló a una emirosa radial deportiva.

En consiguiente, sin tener una autocrítica como institución, Lozano ccnlcuyó su análisis afirmando que existen aspectos en la formación de menores que son óptimos y en la preparación de cada técnico, por lo que los invocó a que se capaciten más y volvió a remarcar que los equipos tengan sean más responsables.

¡ASÍ LE FUE A PERÚ EN EL CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS! 🇵🇪



⏩ Analizamos el rendimiento de la Bicolor, al mando de Renzo Revoredo.



¿Qué le faltó? pic.twitter.com/fjtHNy8EEa — DSPORTS Perú (@DSportsPE) April 11, 2026

Renzo Revoredo asume la culpa de eliminación

El entrenador de la selección peruana Sub-17, Renzo Revoredo, asumió la culpa en la eliminación del conjunto nacional en el Sudamericano de la categoría asegurando que no se logró competir cuando más se necesitaba.

"Al final el responsable soy yo, porque siento que no pude hacer que el equipo rinda a la hora de la hora, cuando valen los puntos para la liguilla (...) Más allá de las críticas, lo que más me preocupa es que no hemos competido, no solamente ahorita", dijo.

Es así que, tras la eliminación de la selección peruana Sub-17 del Sudamericano en la categoría disputado en Paraguay, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, responsabilizó a los clubes peruanos y sus divisiones menores por dicho fracaso.