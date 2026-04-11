Carlos Zambrano se muestra dolido tras denuncia por presunto abuso sexual: "He botado lágrimas"

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Durante una entrevista con Ricardo Gareca, Carlos Zambrano decidió abrirse como pocas veces y hablar del momento que atravesó fuera de las canchas. En ese contexto, el defensor peruano se mostró dolido tras denuncia por presunto abuso sexual, dejando entrever que la presión mediática y el proceso lo afectaron más de lo que muchos imaginaban.

Zambrano se quiebra por denuncia

Esta semana, Carlos Zambrano arrancó una nueva etapa futbolística tras oficializar su llegada a Sport Boys, equipo en el que compartirá vestuario con Miguel Trauco, quien, al igual que él, se desligó de Alianza Lima en febrero pasado.

Sin embargo, más allá del fútbol, el nombre del 'León' sigue ligado a la denuncia por presunto abuso sexual a una joven argentina, un tema que volvió a salir a la luz durante una reciente entrevista en el programa La sustancia, conducido por Ricardo Gareca.

Fue en ese espacio donde el jugador decidió abrir su corazón y hablar sin filtros sobre lo que ha significado enfrentar esta situación. "Nunca había pasado algo tan fuerte como eso. Sé que son decisiones que tomé yo. Cuando salga la realidad y la decisión del juez, estoy claro que es inocencia", expresó Zambrano.

Zambrano confesó que atravesó momentos realmente duros, marcados por la exposición constante y las críticas. "He botado lágrimas, eso está claro, porque era muy fuerte la presión mediática. Me hago el muy fuerte, pero hay momentos que me quiebro, pero no me gusta llorar delante de la gente", señaló.

Zambrano cuestiona trato de Alianza

En otra entrevista, Carlos Zambrano también se refirió a su salida de Alianza Lima, dejando entrever cierta incomodidad por cómo se manejó la situación desde el club. "No me gustó para nada la salida. No comparto la forma en la cual salí y cómo el club me trató en su momento", comentó.

Zambrano no dejó pasar la oportunidad para ofrecer disculpas a la hinchada blanquiazul. "Al final, Alianza está por encima de todo. Igual, agradecido con el club porque me dio la oportunidad. Al mismo tiempo, quiero pedirle disculpas a todos los hinchas del club", indicó.

En cuanto a su presente, se mostró entusiasmado con su llegada a Sport Boys. "Contento por la oportunidad de llegar un equipo grande en el Callao. Tengo muchos amigos y familiares que son hinchas del Boys", mencionó.

Así, Carlos Zambrano se mostró dolido tras denuncia por presunto abuso sexual, un episodio que no solo marcó su carrera, sino que también evidenció el peso de la presión mediática en su día a día.