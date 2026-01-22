Zambrano, Trauco y Peña podrían afrontar hasta 20 años de cárcel en Argentina por denuncia de abuso sexual

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La denuncia contra los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña sigue generando repercusiones en el ámbito judicial internacional. Según el abogado argentino Nicolás Silvera, los tres jugadores han sido denunciados por el presunto delito de abuso sexual agravado, que en Argentina se castiga con penas de entre 8 y 20 años de cárcel.

La tipificación del delito

Silvera explicó que el caso se encuadra en la figura de abuso sexual agravado debido a la participación de tres personas. Además, subrayó que, de aplicarse la legislación argentina, los futbolistas enfrentarían un proceso severo con sanciones de gran magnitud.

"Es una situación sumamente complicada porque es un delito que, ante las leyes argentinas, choca mucho. Es una pena que casi se equipara al homicidio", señaló en diálogo con Exitosa.

No obstante, Silvera precisó que la aplicación de la ley argentina no es automática, ya que el presunto hecho ocurrió en Uruguay, aunque precisó que el proceso podría contar con cooperación internacional para declaraciones y notificaciones.

"Lo que rige en el Derecho es el principio de territorialidad. La competencia de los juzgados se va a regir, en principio, por el lugar del hecho, y más cuando estamos hablando de abusos sexuales, que son delitos puramente territoriales", explicó.

Silvera recordó que existen tratados dentro del Mercosur que facilitan la colaboración judicial entre países, evitando que la denunciante tenga que trasladarse nuevamente a Uruguay para ratificar su acusación.

¿Por qué la denuncia se realizó en Argentina y no Uruguay?

Sobre la decisión de la joven de denunciar en Argentina y no en Uruguay, Silvera indicó que este tipo de casos suelen presentarse en el país de residencia de la víctima, donde existe mayor acompañamiento y confianza. Por ello, consideró lógico que la víctima haya optado por denunciar en Argentina, dado que sufrió el presunto abuso en un lugar no conocía.

"Las denuncias por abuso sexual no siempre se hacen en el momento. Se hacen desde una situación de mayor comodidad, con mayor acompañamiento y donde uno se sienta más tranquilo", explicó.

Mientras tanto, los tres futbolistas fueron suspendidos indefinidamente por el club Alianza Lima, en una decisión que busca preservar la imagen institucional mientras se esclarecen los hechos. La medida no implica sanción judicial, pero sí afecta directamente la continuidad de los jugadores en el ámbito profesional.

Zambrano, Trauco y Peña enfrentan una fuerte denuncia que, de aplicarse la ley argentina, podría derivar en una fuerte pena de hasta 20 años de cárcel. Sin embargo, el principio de territorialidad podría trasladar la competencia a Uruguay, con cooperación judicial entre países. El caso se convierte en un proceso complejo y pone en riesgo sus carreras deportivas.