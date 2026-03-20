Franco Velazco revela fecha del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes ya empieza a tomar forma en el calendario y no es un detalle menor para los hinchas. Franco Velazco reveló la fecha del esperado encuentro, generando gran expectativa en el ambiente futbolístico y dejando claro cómo se viene organizando este partido clave del Torneo Apertura.

Fixture de Universitario en la Libertadores 2026

Tras el sorteo de la Copa Libertadores 2026, Universitario de Deportes conoció a sus rivales y también empezó a ajustar su calendario. El cuadro 'crema' integra el Grupo B junto a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido y Deportes Tolima.

"Quedamos satisfechos, tranquilos. Siempre lo decimos, en Copa Libertadores no hay grupos fáciles, están los mejores del continente. Es un torneo de alta competencia y el equipo de Universitario está preparado, y lo hemos preparado para afrontar esta competencia", señaló Franco Velazco.

El administrador del club merengue también se refirió al calendario internacional de Universitario y adelantó un posible primer partido clave en el extranjero "Nos ha llegado una información preliminar de que empezamos con Deportes Tolima en Colombia el 7 de abril", dijo.

Fixture de Universitario en Copa Libertadores 2026

El administrador de la 'U' dejó en claro que el objetivo es avanzar lo más lejos posible en el torneo internacional, sin perder de vista la ilusión de conquistar el cuarto título consecutivo en la Liga 1 2026.

"Para ser campeón, para hacer una buena campaña, para pasar a octavos, para hacer un cuarto de final, tienes que ganarle a todos, en realidad", sostuvo.

El clásico ya tendría fecha definida

Con ese panorama, el partido más esperado del fútbol peruano también empezó a definirse. El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura, ya tiene una posible programación.

🎙 Franco Velazco, administrador de Universitario: "Seguramente vamos a programar, con toda seguridad, el 'clásico' el día sábado"#ZonaMixta 📰 pic.twitter.com/1iI8mcoros — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 20, 2026

Según explicó Franco Velazco, el encuentro se jugaría antes del debut internacional de Universitario de Deportes.

"Probablemente estaríamos jugando el día sábado para tener mayor tiempo de descanso (...) Así que, seguramente, vamos a programar con toda seguridad el clásico ese día", indicó el dirigente, adelantando que el choque sería el sábado 4 de abril.

El partido tendrá a la 'U' como local en el estadio Monumental, lo que añade aún más expectativa al enfrentamiento entre los 'compadres'.

Así, Franco Velazco reveló la fecha del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, confirmando que el duelo más esperado del fútbol peruano se jugaría el sábado 4 de abril.