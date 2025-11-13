Jean Ferrari respalda el trabajo de Manuel Barreto tras empate ante Rusia: "Vamos paso a paso"

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana logró un empate positivo en el primer amistoso de esta fecha FIFA tras el 1-1 ante Rusia con gol de Alex Valera. El combinado patrio afrontó este partido tras una serie de complicaciones con el viaje, pero pese a ello mostró un rendimiento aceptable en la segunda parte, aunque sufrió buen rato durante la primera parte.

Jean Ferrari respalda el trabajo de Manuel Barreto

Tras el empate, las críticas apuntaron contra Manuel Barreto quien es el entrenador interino de la Bicolor hasta finales de este año. Sin embargo, distintas versiones comenzaron a circular las cuales señalaban que el estratega podría quedarse por una temporada más para seguir adelante con este proceso de renovación.

Los rumores nacieron en las redes sociales y fue ahí donde el director general de fútbol de la Federación Peruana, Jean Ferrari, respondió. En primer lugar, el directivo dejó en claro que el plan que se tenía desde su llegada sigue en marcha por lo que a inicios del 2026 se conocería el nuevo DT del equipo de todos.

Esto se dio al responder un tuit del periodista Luis Carrillo Pinto quien señaló que Manuel Barreto podría seguir al frente de la Selección Peruana ya que Jean Ferrari habría bajado la intensidad para buscar al que afrontará el nuevo proceso clasificatorio para el Mundial 2030.

"No querido Luis, esto es un proceso y hay planificación, calma que vamos paso a paso, ¡¡Fuerte abrazo!!", indicó.

Manuel Barreto aseguró estar orgulloso del rendimiento de Perú.

Resalta lo mostrado por la Selección Peruana

Siguiendo con las respuestas a periodistas, el exadministrador de Universitario también contestó a lo expuesto por el panelista de A Presión, Maxi Mendaña, quien indicó que, pese al empate, el combinado patrio sigue mostrando poco volumen ofensivo tal como se vio en las últimas Eliminatorias.

Fue ahí, cuando Ferrari Chiabra resaltó que se ha logrado convertir dos tantos en estos amistosos contrario a lo que fueron los partidos oficiales bajo las ordenes de Fossati, Reynoso e Ibáñez.

"Sin embargo se han conseguido 2 goles en condición de visita en 2 partidos, algo que no se hizo en toda la eliminatoria que pasó, además del proceso que estamos respetando (reducción de promedio de edad y ampliar universo de jugadores)", añadió.

De esta manera, Jean Ferrari, director de fútbol de la FPF, resaltó el trabajo de Manuel Barreto tras los resultados conseguidos en los últimos amistosos. Según indicó, hay puntos positivos en este proceso de recambio.