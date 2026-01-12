Fossati sobre nuevo cupo de extranjeros en clubes: "No quiero entrometerme en el fútbol peruano"

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El exentrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció sobre la reciente decisión de los clubes de la Liga 1 de incrementar a siete el cupo de jugadores extranjeros.

En declaraciones exclusivas para Exitosa, el técnico uruguayo aseguró que "prefiere no entrometerse" en las decisiones que tomen las autoridades del fútbol peruano, subrayando que ya no forma parte del medio local como profesional.

"Se habrá pensado en lo mejor para el fútbol. Eso lo estudiará la dirección de la federación y dirá sí o no, porque una cosa es lo que pueda interesarle a los clubes y otra es la responsabilidad que tiene la federación de que todo aquello que se determine sea para el bien general del fútbol peruano y no de ningún club en especial", señaló.

El entrenador agregó que no corresponde opinar sobre un tema que involucra directamente a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y a los clubes, pues su rol actual está desligado del balompié nacional.

"Me parece que uno tiene que ubicarse y saber que este momento no hace parte como profesional del fútbol peruano y no quiero tampoco, para nada, entrometerme en la vida del fútbol peruano porque yo no soy quien para hacerlo", enfatizó.

Debate sobre cupo de extranjeros

La decisión de ampliar el número de extranjeros en la Liga 1 ha generado debate entre dirigentes, entrenadores y jugadores. Mientras algunos consideran que permitirá elevar el nivel competitivo, otros advierten que podría limitar las oportunidades para futbolistas peruanos en primera división.

La FPF deberá evaluar si ratifica la medida o introduce modificaciones antes del inicio del campeonato 2026.

Su salida de Universitario

En otro momento de la entrevista, Fossati aclaró que no fue su decisión dejar Universitario de Deportes, club con el que logró el título nacional en 2023.

"La administración decidió cortar el contrato. Yo no pedí irme", afirmó, descartando versiones que lo señalaban como responsable de su salida. El uruguayo destacó el cariño que mantiene por la institución y por la hinchada crema, aunque reconoció que ahora su futuro profesional está abierto a nuevas oportunidades fuera del Perú.

Las declaraciones de Fossati reflejan una postura de respeto hacia las decisiones del fútbol peruano, evitando pronunciarse sobre un tema sensible como el cupo de extranjeros. Al mismo tiempo, su aclaración sobre la salida de Universitario confirma que fue una determinación administrativa y no personal, cerrando un capítulo importante de su carrera en el país.