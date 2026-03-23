Futbolista peruano fue arrestado tras denuncia de agresión contra su esposa: Se casó hace solo seis meses

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un nuevo escándalo incluye al fútbol peruano luego que un jugador profesional fuera denunciado por agresión física en Jaén. Resulta que el futbolista Eduardo Rabanal fue acusado por haber golpeado en repetidas ocasiones a quien es su esposa desde hace solo unos meses.

Eduardo Rabanal denunciado por agresión física

El caso fue dado a conocer por el programa 'América hoy' donde se revelaron que los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo por la tarde. Su aún esposa, Yahaira Rosales Pérez, acudió a la comisaría de Jaén para asentar la denuncia respectiva la cual fue revelada en televisión nacional.

Según el parte de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Rabanal, actual futbolista de ADA, llegó a casa y de la nada comenzó a aplicarle golpes de puño en el rostro y en diversas partes del cuerpo. Tras ello, efectivos de la PNP lo arrestaron y lo detuvieron durante 24 horas por dicha situación.

Incluso, el mencionado programa reveló imágenes del jugador, expareja de Paula Arias, enmarrocado y llevado por los agentes hasta la dependencia policial. A su vez, se reveló que esta no es la primera vez que agrede físicamente a su pareja ya que anteriormente estuvo a punto de dejarla inconsciente producto de la violencia del ataque.

Eduardo Rabanal tuvo una tormentosa relación con Paula Arias.

"La agredió de manera física forcejeando, derribándola sobre la cama, ahorcándola dejándola sin aire unos segundos y jaloneándole del cabello, torciéndole los brazos y tumbándola al piso y nuevamente procedió a ahorcarla", se pudo leer en el parte policial.

Anuncia el final de su relación

Tal como sucedía con Paula Arias, líder de la agrupación musical 'Son Tentación', ahora la aún esposa de Eduardo Rabanal anunció el fin de su relación con el jugador a través de un comunicado en redes sociales. La mujer aseguró que su decisión es definitiva y aclaró que no dará ningún tipo de declaración a la prensa sobre lo acontecido.

"He tomado la decisión de terminar mi relación de manera definitiva. Todo lo relacionado con él dejará de ser un tema que me corresponda. No daré ningún tipo de declaración a la prensa ni sobre asuntos vinculados hacia él", precisó.

En resumen, Eduardo Rabanal, jugador del ADA de Jaén, fue acusado por su esposa Yahaira Rosales Pérez de haberla agredido físicamente el pasado 18 de marzo en dicha provincia de Cajamarca. Producto de esta denuncia, el jugador estuvo detenido durante 24 horas por la PNP.