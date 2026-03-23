23/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra territorio iraní ha trascendido los ámbitos políticos y sociales para repercutir en lo deportivo. En ese contexto, la selección de Irán expulsó al delantero Sardar Azmoun y lo acusó de "deslealtad".

Selección de Irán expulsó al delantero Sardar Azmoun por "deslealtad"

De cara a desarrollarse el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Irán se ha convertido en el centro de conversación debido al conflicto político que dicha nación sostiene contra Israel y el Gobierno de Donald Trump. Ahora, a su intención de no participar en el campeonato se ha sumado una nueva problemática.

Resulta que, la escuadra iraní expulsó a una de sus más grandes figuras debido a un supuesto acto de deslealtad hacia el Estado. Se trata del futbolista Sardar Azmoun, quien en su momento fue catalogado como el "Messi iraní" y que ha marcado diferencia en el conjunto asiático desde su debut adolescente en 2014.

De presentarse la selección de Irán en la próxima cita mundialista se vería totalmente debilitada por la ausencia del ariete debido a que es uno de sus máximos referentes en ataque. Tan solo basta con verificar sus estadísticas vistiendo la camiseta de su país. Ha marcado 57 goles en 91 partidos internacionales.

¿Cuál fue el acto de deslealtad del delantero Sardar Azmoun?

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, fue la primera en dar a conocer la expulsión. Al respecto, citó a una fuente identificada como cercana al cuerpo técnico de la selección que confirmó que Azmoun había quedado afuera del plantel.

Sucede que, a través de su cuenta de redes sociales, el jugador del Shabab-Al-Ahli de Emiratos Árabes, compartió una serie de imágenes con el gobernante de Dubai, Mohamed Bin Rashid Al-Maktoum.

El propio canal de Telegram de la Guardia Revolucionaria publicó un comunicado en el que calificó la visita del futbolista como una colaboración con enemigos de Irán. Allí también se advirtió sobre posibles acciones legales en su contra. Frente a ello, Azmoun eliminó las fotos de su perfil poco después, pero eso no frenó la escalada de críticas en su contra.

La televisión estatal iraní amplificó la polémica con duros comentarios de sus panelistas deportivos. Mohammad Misaghi, uno de los analistas más conocidos del país, sostuvo que el delantero no merecía vestir la camiseta de la selección.

En medio del conflicto que atraviesa Irán por la guerra desatada con Estados Unidos e Israel, la selección de Irán expulsó al delantero Sardar Azmoun y lo acusó de "deslealtad".