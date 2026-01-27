¿Paolo Guerrero contra Cristiano Ronaldo? 'Depredador' podría tener su despedida ante equipo de 'CR7'

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El final de la carrera deportiva de Paolo Guerrero podría llegar a finales del 2026, tal como lo barajó el delantero de Alianza Lima en alguna oportunidad. Para ello, su partido de despedida tendría a otro jugador de clase mundial y tras enfrentar a Lionel Messi, su carrera la cerraría ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Dos equipos en cartera

De acuerdo al gerente general de Sound Music, la empresa que organizó la Noche Blanquiazul de este año, ya estaría realizando la gestión para alistar la llegada del 'bicho' al Perú, aunque el rival aún no está definido. Además del cuadro saudí, la otra alternativa es un gigante del fútbol europeo.

"Tenemos dos equipos grandes para este año. Uno es Barcelona y otro que estoy negociando es Al-Nassr, es el que más cerca tengo. Estoy tomando una decisión sobre el club, en esta semana tengo una visita, que será el rival del Barcelona. Ya tengo más definida una posición y postura", indicó el CEO para L1 Max.

Con respecto a un partido de despedida de Paolo Guerrero, señaló que cabe la posibilidad de que el conjunto canario no se mida con un equipo del torneo local y si con la selección peruana. Esto abriría una alternativa para que el 'Depredador' se pueda despedir a lo grande.

"Sería selección, es una posibilidad. Gracias a Dios nuestro '9' es delantero de la selección, es un crack, entonces cualquiera de los dos lados, como club o selección sale. Ya tuvimos el primer contacto con Al-Nassr, estamos esperando el tema de fechas", precisó.

Números de ambos con sus selecciones

El delantero blanquiazul con 41 años, debutó con la 'blanquirroja' en 2004, en las eliminatorias para el Mundial del 2006 de la mano de Paulo Autuori, cuando recién se hacía conocer en el Bayern Múnich. Con más de 20 años representando al Perú, ha disputado 129 partidos entre oficiales y amistosos, con 41 goles (máximo anotador) y 29 asistencias.

Por su parte, 'CR7' inició su carrera un año antes bajo la dirección de Luis Felipe Scolari y con los lusos ha jugado 226 compromisos, marcando 143 dianas y con 32 pases de gol. Además, alzó la Eurocopa del 2016 y dos veces la Nations League, en 2019 y 2025.

