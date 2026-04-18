Gianluca Lapadula 'mojó' tras casi 6 meses: El 'Bambino' apareció en la goleada de Spezia en la Serie B

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Gianluca Lapadula dejó atrás la sequía goleadora que venía arrastrando desde hace casi 6 meses, exactamente 171 días. Esta vez, el atacante ítalo-peruano convirtió en la goleada 6-1 de Spezia sobre Südtirol por la fecha 35 de la segunda división del fútbol italiano.

Gianluca Lapadula convirtió tras casi 6 meses de sequía

Pensando en la permanencia en la Serie B de Italia, el delantero de la Selección Peruana arrancó como titular con el dorsal número 10 haciendo dupla de ataque con Giuseppe Di Serio.

Por suerte, el partido se abrió rápido en favor de Spezia gracias a un penal que convirtió Valoti. Otro punto clave fue la roja a Karim Zedadka que dejó con 10 jugadores al F. C. Südtirol y que encaminó la goleada posterior.

Y al minuto 70, Gianluca Lapadula aprovechó un centro pasado al segundo palo para meterse con pelota y todo y anotar el 4-1 parcial. Con ello, el futbolista cortó una racha negativa de casi seis meses para ser parte de una victoria más que importante pensando en la permanencia en la segunda división del fútbol italiano.

Los goles son mi vida

Luego de la contundente goleada, el 'Bambino' fue parte de la conferencia de prensa postpartido donde brindó detalles de lo que significó para él volver a convertir. Según precisó, los goles son su vida y también precisó que le hubiera gustado anotar otro tanto ya que ese es su trabajo dentro de la cancha.

"Los goles son mi vida, siempre lo serán. Si hubiera marcado tres, me hubiera gustado marcar un cuarto. (...) No sé si soy un líder, pero sé que intento darlo todo en el área, ya que esa es mi profesión. La actitud nunca me ha faltado en mi carrera; ha sido el ingrediente que siempre ha marcado la diferencia", indicó.

En esa misma línea, el futbolista explicó las razones de su poca continuidad en los últimos meses precisando que las dolencias musculares y las decisiones de su entrenador fueron clave para el mal momento que atravesó.

"Las lesiones y las decisiones técnicas me han impedido encontrar la regularidad, pero siempre he trabajado para este momento. Soñaba con un momento como este, donde pudiera demostrar mi valía, pero sobre todo ayudar al equipo, al Spezia Calcio, que es lo único que importa", añadió.

En resumen, Gianluca Lapadula le puso fin a su sequía goleadora luego de anotar en la contundente victoria por 6-1 de Spezia sobre el FC Südtirol. El ítalo-peruano convirtió tras casi 6 meses.