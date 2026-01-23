Hernán Barcos y su primera reacción tras denuncia sexual que involucra a Zambrano, Trauco y Peña

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La denuncia sexual que salpica a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña mantiene a Alianza Lima en el ojo de la tormenta y ha generado reacciones de todo tipo. En ese contexto, Hernán Barcos, exjugador del club, tuvo una primera reacción que muchos interpretaron como una señal clara de distancia y tranquilidad frente a lo que hoy se vive en Matute.

Denuncia que sacude a Alianza Lima

La noticia estalló en las últimas horas y remeció por completo al mundo blanquiazul. Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña están implicados en una denuncia por agresión sexual, un caso delicado que viene siendo investigado por la justicia argentina y que ha puesto al club en una situación incómoda y tensa.

Tras ello, el club informó que decidió separar de manera indefinida a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: "El club ha separado indefinidamente del primer equipo masculino a los futbolistas involucrados, a quienes se les ha iniciado un procedimiento disciplinario de acuerdo a nuestro reglamento interno".

La institución victoriana también manifestó "su absoluta disposición para colaborar con las autoridades" mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. "Alianza Lima reafirma su compromiso absoluto con los valores que la sostienen: el respeto, la disciplina y la integridad", concluye el comunicado.

Alianza Lima se pronuncia ante denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Hernán Barcos y su primera reacción

En medio de ese panorama, apareció Hernán Barcos en la conversación pública, aunque no de la forma tradicional. El delantero argentino, hoy jugador de FC Cajamarca y ya desligado de Alianza Lima, no publicó ningún comunicado ni mensaje directo sobre la denuncia.

Sin embargo, lo que sí ocurrió fue una publicación de su esposa, Giuli Cunha, quien compartió una fotografía del 'Pirata' vistiendo la camiseta de su nuevo club, acompañada de un mensaje breve pero contundente: "Te amo, te amo, te amo".

Hernán Barcos y su primera reacción tras denuncia sexual que involucra a Zambrano, Trauco y Peña

La imagen fue replicada por Hernán Barcos y rápidamente interpretada como una señal de calma y respaldo familiar. Para muchos, se trató de una manera sutil de dejar en claro que está completamente al margen del problema que hoy enfrenta Alianza Lima.

Así, la primera reacción de Hernán Barcos frente a la denuncia sexual que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña no llegó en forma de comunicado, sino a través de una señal indirecta en redes sociales.