Ibai Llanos confirma histórica transmisión de la final de la Copa del Rey en su canal de YouTube

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de que Ibai Llanos anunciara que transmitirá la final de la Copa del Rey a través de YouTube, la noticia generó revuelo total en redes, ya que se trata de un evento de primer nivel que ahora podrá verse gratis desde una plataforma digital.

Ibai transmitirá final de la Copa del Rey

Todo comenzó con el anuncio que hizo Ibai Llanos en sus redes y plataformas, donde confirmó que este sábado 18 de abril transmitirá la esperada final entre Atlético de Madrid y Real Sociedad.

El detalle que dejó en shock a más de uno fue que el evento será completamente gratuito y accesible desde YouTube, algo poco común tratándose de un partido de esta magnitud.

Ibai no dudó en destacar el carácter histórico del momento al asegurar: "Nunca en la historia de las retransmisiones se había podido dar un partido tan importante desde el canal de un creador".

Y claro, no es para menos, ya que rompe con el esquema tradicional donde solo la televisión tenía el control absoluto de este tipo de encuentros.

Eso sí, la transmisión no será improvisada. Ibai armó un equipo de peso para acompañarlo: la narración estará a cargo de Miguel Ángel Román, mientras que el análisis lo llevarán Darío Eme Hache y Ubietoo.

Además, Víctor Nahe estará presente a ras de cancha desde Sevilla, aportando ese toque más cercano al terreno de juego.

Aunque para muchos esto suena revolucionario, lo cierto es que Ibai ya venía coqueteando con este tipo de formatos. En los últimos años, el streamer había realizado transmisiones deportivas con licencias oficiales a través de Twitch.

Ibai ausente en final de la Copa del Rey

Un detalle que no pasó desapercibido es que Ibai Llanos no estará presente en el estadio donde se jugará la final de la Copa del Rey ¿La razón? Ese mismo día tendrá que cumplir con otro compromiso igual de mediático: su participación en un partido benéfico organizado por Sidemen en el icónico Estadio de Wembley.

Este evento, que ya es toda una tradición en el mundo del streaming, reúne a figuras del entretenimiento digital en un encuentro solidario que suele convocar a miles de personas en el estadio y millones más a través de internet.

No es cualquier pichanga: se trata de un show que mezcla fútbol, espectáculo y creadores de contenido de talla mundial. Para esta edición, Ibai no estará solo.

También dirá presente El Rubius, convirtiéndose ambos en los representantes españoles dentro de un lineup dominado por estrellas británicas como KSI o Miniminter. De hecho, será la primera vez en años que dos creadores españoles participen juntos en este evento, que ya va por su séptima edición.

El partido benéfico no solo promete espectáculo, sino también una causa importante detrás. Se espera que el encuentro recaude mucho dinero para distintas organizaciones, manteniendo el espíritu solidario que ha caracterizado a los Sidemen desde sus inicios.

Así, la transmisión de la final de la Copa del Rey en YouTube por Ibai Llanos se perfila como un hito en el mundo del streaming, al ofrecer un partido de alto nivel de manera gratuita y con un formato innovador.