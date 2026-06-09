¡Insólito! Confunden el himno de Argentina con el "Bombón Asesino" antes de amistoso contra Honduras

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un inesperado error de producción marcó la previa del partido amistoso entre Argentina y Honduras cuando, en lugar de escucharse el himno argentino durante la ceremonia protocolar, los parlantes del estadio reprodujeron "Bombón Asesino", popular tema asociado a la cantante mexicana Ninel Conde. El insólito episodio sorprendió a jugadores, aficionados y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Confunden Himno de Argentina con el 'Bombón Asesino'

La confusión ocurrió en el Kyle Field de Texas, pocos instantes después de que finalizara la interpretación del himno hondureño. Mientras los futbolistas argentinos se preparaban para entonar las estrofas patrias, comenzaron a sonar los primeros acordes de la conocida canción de cumbia. La situación generó desconcierto entre los protagonistas y provocó una inmediata reacción entre los asistentes.

Las cámaras captaron la sorpresa de los integrantes de la selección argentina, quienes intercambiaron miradas al percatarse de lo sucedido. El error se extendió durante algunos segundos antes de que los organizadores detectaran la equivocación y corrigieran la reproducción. Finalmente, el himno argentino sonó con normalidad y la ceremonia pudo continuar sin mayores inconvenientes.

El incidente no tardó en trasladarse a las plataformas digitales, donde miles de usuarios comentaron el peculiar momento. Muchos calificaron la escena como una de las más llamativas de la jornada deportiva y destacaron lo inusual de escuchar una canción popular en un acto solemne previo a un encuentro internacional entre selecciones nacionales.

▶️ INSÓLITO MOMENTO EN AMISTOSO DE ARGENTINA |😮🤣



🫢"Bombón Asesino" retumbó en el estadio en lugar del himno nacional argentino en el amistoso de la Argentina contra Honduras.



🗣️"Se acordaron de la sudamericana de Colón", bromeó el comentarista.pic.twitter.com/VV7La3ZOel — DELPY 📱🎬 (@delpynews) June 8, 2026

Reacción en redes sociales

Cabe resaltar que la repercusión fue aún mayor debido a que "Bombón Asesino" es ampliamente identificada con Ninel Conde en México gracias a la exitosa versión que lanzó hace varios años. La artista se convirtió en tendencia en redes sociales, mientras que aficionados de ambos países aprovecharon la situación para compartir memes y bromas.

Incluso la selección argentina reaccionó con humor después del encuentro, sumándose a las divertidas referencias generadas por el inesperado error. Además, cientos de internautas expresaron su incomodidad con lo sucedido, indicando que ese hecho fue una falta de respeto hacia la Selección Argentina.

"La carita de Leo como diciendo bailamos o cantamos", "Claro es que Messi es el bombón asesino", "Messi esperando a Ninel Conde jajaja", "Yo me quedé WTF cuándo escuche que pusieron el bombón asesino y mi papá se cagab4 de la risa", expresaron.

Es así que, un acto protocolar se transformó en uno de los momentos más comentados de la jornada. Aunque el error fue corregido rápidamente, la confusión entre el himno argentino y "Bombón Asesino" quedó grabada en la memoria de los aficionados y se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales.