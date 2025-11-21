Paolo Guerrero y su reflexión tras no conseguir el título de la Liga1: "Deberíamos haber salido campeones"

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El no haber conseguido el título de la Liga1 en esta temporada, es algo que no deja tranquilo a Paolo Guerrero. El delantero de Alianza Lima considera que tenían el grupo humano suficiente para haberse coronado, pero que dada la realidad, solo les queda conseguir el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Mentalizado en ser Perú 2

A su salida de la reciente práctica del cuadro 'íntimo', el atacante de 41 años manifestó que junto al plantel está concentrado en ganar el último partido del Torneo Clausura. Sin embargo, dependen de un tropiezo de Cusco FC en Huancayo para alcanzar la segunda plaza del acumulado y evitar las semifinales de los playoffs.

"Los partidos son claves, sobre todo en esta última fase, así que va a ser muy importante ganar este partido (ante UTC) y esperar cómo queda el tema de la liga", manifestó Guerrero.

Posteriormente, le consultaron sobre la campaña actual, en la que Alianza Lima tenía el objetivo de ser campeón nacional. Sin embargo, los resultados no se le dieron y tras fracasar en el Torneo Apertura, su participación en la Copa Sudamericana terminó siendo un desgaste para la segunda mitad del año.

"Nosotros, por el grupo que tenemos deberíamos haber salido campeones. El otro año será diferente. Pensar en estos últimos partidos que faltan, acabar el año, cumplir con el objetivo que tenemos ahora. El otro año será totalmente diferente y con objetivos renovados", sostuvo.

Lo que se le viene a Alianza Lima

Por la fecha 19 del Clausura, los blanquiazules recibirán en el estadio Alejandro Villanueva a UTC de Cajamarca (domingo 23 de noviembre 3.00 pm). De conseguir un triunfo, deberán esperar por una derrota de Cusco FC en su visita a Sport Huancayo.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga1.

La diferencia de goles es favorable para el cuadro cusqueño, por lo que un empate no le favorecería y se quedaría con el tercer lugar del acumulado. Si no cambia este escenario, enfrentará en una semifinal de ida y vuelta con Sporting Cristal, compromisos programados para el martes 2 y sábado 6 de diciembre.

A pesar del plantel competitivo que armó Alianza Lima para esta temporada, el título de la Liga1 fue esquivo para el equipo de Néstor Gorosito. Esto lo lamentó Paolo Guerrero, quien cree que por los jugadores que tienen, debieron ser los campeones de la actual edición.