Italia perdió con Bosnia por penales y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

No estarán presentes. Italia perdió con Bosnia Herzegovina en un partido de poder a poder que se extendió hasta los penales y quedó fuera del Mundial 2026. Esta es la tercera vez consecutiva que la selección Azzurra no clasifica al evento más importante del fútbol marcando así una especie de maldición histórica.

Italia se queda sin Mundial por tercera vez consecutiva

Tras doce años de espera la escuadra italiana dirigida por Gennaro Gattuso no logró regresar a una Copa del Mundo luego de caer ante la selección de Bosnia y Herzegovina comandada por el experimentado delantero Edin Dzeko en un encuentro perteneciente a la repesca mundialista, dejando atrás sus aspiraciones y cayendo en un ambiente de tristeza.

La polémica se apoderó de este cotejo debido a que en la previa el cuadro de 'Los Dragones' denunció un presunto caso de espionaje por parte de los italianos. A ello se sumó que Bosnia eligió como escenario un campo de juego que no necesariamente se encontraba en buenas condiciones.

Desde el pitazo inicial la presión recaía en los jugadores italianos quienes estaban con la consigna de romper con la mala racha de no acudir a una cita mundialista desde hace dos procesos clasificatorios. En ese contexto, el partido inició a su favor debido a que Moise Kean anotó el 1 a 0 a los 15 minutos lo que hacía soñar a la afición.

Tras ello, Bosnia fue en búsqueda del empate generando varias ocasiones de gol, pero la falta de eficacia en el tramo final y las buenas intervenciones del arquero Donnarumma eviatron que lograran igualar la contienda. Y a poco de finalizar esta primera mitad, el defensa italiano Bastoni vio la tarjeta roja marcando así un quiebre.

A su regreso de los camerinos, Italia sabía que su plan de juego era defenderse y contrarrestar los ataques de los bosnios e intentar crear una transición rápida que los ayude a sumar goles. Si bien la defensa italiana fue férrea, no aguantó más y a falta de diez minutos Bosnia estampó el empate 1 a 1 tras una embarullada jugada que acabó en gol de Haris Tabakovic.

Alargue y penales decisivos

Tras el empate, se fueron a la prórroga en la que Italia y Bosnia dispusieron de ocasiones de gol, sin embargo, el desgaste físico sumado a la presión pesaron en ambas selecciones.Por lo que ninguna logró encontrar el acierto necesario dejando todo en mano de los penales.

Bosnia y Herzegovina convirtió cuatro penales a través de Benjamin Tahirovic, Haris Tabakovic, Kerim Alajbegovic y Esmir Bajraktarevic, mientras que Italia falló dos, con Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante errando sus tiros.

Y así fue que Italia se quedó fuera del Mundial por tercer vez consecutiva tras un partido de poder a poder con Bosnia Herzegovina, que la derrotó 4 a 1 en penales, tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos.