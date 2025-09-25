Retiro AFP 2025: AQUÍ la fecha límite que tiene la SBS para publicar reglamento para acceder a tu dinero

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Confirmado el octavo retiro de AFP! Sin embargo, los aportantes están a la espera de que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emita el reglamento que establecerá el procedimiento para el desembolso de hasta 4 UIT, equivalente a S/21,400. Aquí te revelamos la fecha límite que tiene esta entidad para brindar dicha información.

Ley N.º 32445 permite octavo retiro AFP

Tras varios meses de debate e incertidumbre, se logró que el octavo retiro de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). La medida fue promulgada el 20 de septiembre, a través de la Ley N.º 32445. Con ello, se autorizaba al retiro "extraordinario y facultativo" de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (4 UIT) de los fondos de los aportantes.

Incluso, la normativa señalaba que cada desembolso o armada sería por el valor de hasta 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/5,350, hasta alcanzar el tope máximo permitido por la ley que equivale a S/21,400 al valor vigente. Sin embargo, este proceso aún no podría realizarse debido a que se espera el reglamento de la SBS que establezca el procedimiento para el inicio de las solicitudes.

"La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) determina, mediante reglamento, el procedimiento operativo para el retiro en un plazo que no excede de treinta días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, bajo responsabilidad de su titular", se lee en el documento oficial publicado en El Peruano.

Fecha límite de la SBS para inicio de solicitudes

La SBS tiene 30 días calendario para publicar el reglamento. Este plazo (dado que la vigencia de la Ley es al día siguiente, el 21 de septiembre) vence el próximo 20 de octubre, pero podría publicarse en menor tiempo, por lo cual, se aconseja a los afiliados y aportantes estar al tanto de toda la información que se comparta a través de su página web que puedes acceder por medio de este LINK.

Recién con la entrada en vigencia de este reglamento sobre el procedimiento del retiro de hasta S/21,400, se abrirá un plazo de 90 días calendario para que los afiliados presenten sus solicitudes. Recuerda que el primer depósito se realizará a los 30 días de presentada la solicitud ante la AFP respectiva (Prima, Hábitat, Integra o Profuturo).

¿Quiénes pueden retirar hasta 4 UIT?

Tal como señala la Ley N.º 32445, la medida es de carácter extraordinario y facultativo, lo que significa que cada afiliado puede decidir si participa o no. Además, se especifica que todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones pueden presentar la solicitud sin excepción.

La fecha límite que tiene la SBS para publicar el reglamento del retiro AFP 2025 marca un paso clave en la implementación de esta medida. Con este documento, los afiliados podrán conocer los requisitos y el procedimiento oficial para acceder a sus fondos.