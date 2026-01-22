Jorge Luna se suma a la Liga 1 2026 y será auspiciador oficial de Cusco FC y FC Cajamarca: "Nos vamos a divertir"

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El nombre de Jorge Luna vuelve a sonar fuerte, esta vez lejos del escenario y más cerca de la cancha. El comediante anunció su llegada a la Liga 1 2026 como auspiciador oficial de Cusco FC y FC Cajamarca, marcando un nuevo capítulo en su vínculo con el fútbol peruano a través de su marca No hay sin suerte.

Jorge Luna, auspiciador de Cusco FC y FC Cajamarca

El anuncio no pasó desapercibido. El logo de No hay sin suerte se dejó ver en la nueva camiseta de Cusco FC y llamó la atención de los hinchas. Lo mismo ocurrió en las redes sociales de FC Cajamarca, confirmando que la marca de Jorge Luna se sumaba como auspiciador oficial para la temporada 2026.

El propio Jorge Luna terminó por confirmar la noticia con un video a su estilo: "Sigo de vacaciones, pero hay noticias que no pueden esperar", expresó el humorista antes de revelar el acuerdo con ambos clubes. "JorgitoLuna.com es de primera ¡Cómo nos vamos a divertir este 2026!", añadió.

No es un contexto menor. Cusco FC afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que FC Cajamarca vivirá su debut absoluto en la primera división del fútbol peruano. Dos realidades distintas, pero unidas por un mismo auspiciador y por la expectativa que genera esta nueva alianza.

Jorge Luna y su Domingo Dianderas FC

Recordemos que a inicios del 2025, Jorge Luna ya había dado de qué hablar al anunciar la compra del club Domingo Dianderas de Chincha Alta, equipo que disputaba la Copa Perú.

En aquella ocasión, el comediante llevó el fútbol amateur a otro nivel mediático al transmitir el primer partido del club a través de su canal No somos TV. El encuentro, ante Juventud Dos de Mayo, superó los 100 mil espectadores en simultáneo, una cifra inusual para una liga departamental.

Sin embargo, la exposición también trajo polémica. Tras el partido, el delegado del Club Deportivo Chorrillos cuestionó el tono burlesco de la transmisión, señalando que no aportaba al crecimiento del torneo.

Pese a las críticas, Jorge Luna continuó al frente del proyecto. El Domingo Dianderas siguió compitiendo, aunque el sueño terminó pronto tras la eliminación en la Copa Perú, luego de caer 1-0 ante el Club Deportivo Lurinchincha.

Así, Jorge Luna se estrena como auspiciador de Cusco FC y FC Cajamarca, mostrando que su marca también tiene lugar en la Liga 1 2026.