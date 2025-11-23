Universitario: Se reveló la primera BAJA OFICIAL para el 2026 luego del tricampeonato

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario le dijo adiós al 2025 cayendo por 3-1 ante Chankas FC en la altura de Andahuaylas. Con este partido, los cremas cierran su participación en el Torneo Clausura tras obtener el segundo tricampeonato de su historia y cerrando una temporada donde volvió a demostrar su superioridad en el fútbol peruano.

La primera baja confirmada

Con el final del campeonato para los merengues, ya se inició los rumores de los futbolistas que seguirán o no para el 2026. Justamente, en las últimas horas se dio a conocer el primer jugador que no continuará en el plantel crema debido a su opaco rendimiento a pesar de que a inicio de año llegó con bombos y platillos.

Durante la previa del partido de Universitario ante Chankas FC, L1 Max, canal del fútbol peruano, informó que Diego Churín no viajó con la delegación a la altura de Andahuaylas debido a que no seguirá siendo parte del club de Ate.

Según el periodista Gustavo Peralta, el delantero argentino tenía una clausula de renovación inmediata si se cumplían ciertos objetivos durante la temporada. Sin embargo, al no haberlos cumplido quedó oficialmente relegado de la institución.

Diego Churín no seguirá en Universitario para el 2026.

"Un dato sobre Diego Churín, que no vino hoy día, Diego Churín tenía una cláusula de renovación automática si se cumplían ciertos objetivos, esos objetivos no se cumplieron y se decidió que ya no venga", indicaron.

¿Jorge Fossati no seguirá en la 'U'?

Pese a tener contrato vigente con los merengues, Jorge Fossati volvió a dejar en duda su continuidad en la 'U' tras asegurar que busca reunirse con la dirigencia de Franco Velazco para conversar algunos temas pendientes.

Incluso, precisó que su vínculo fue firmado cuando estaba otra administración en club por lo que ahora ambas partes deben reforzar ese cuadro.

"No cambia nada de lo que empecé a decir en agosto, que ha sorprendido a algunos o ha hecho que otros tergiversen lo que yo dije, como siempre, buscando lo fantasioso, lo que se vende por encima de la verdad. Yo dije que cuando terminara el campeonato, nos íbamos a reunir. Lo repetí unas 14 veces cuando me preguntaron y no sé por qué ponen en mi boca cosas que no dije", indicó.

De esta manera, se conoció que Diego Churín se convirtió oficialmente en el primer jugador que no continuará en Universitario para la siguiente temporada. El atacante argentino no cumplió las expectativas pactadas cuando firmó a inicio de año.