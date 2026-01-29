RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Experiencia en menores

Mano Meneses a la selección peruana: Asistente del entrenador brasileño se haría cargo de la sub-20

La presentación de Mano Menezes como entrenador de la selección peruana, tendría consigo el anuncio del nuevo DT de la 'blanquirroja' sub-20. Su asistente se haría cargo del equipo nacional de esta categoría.

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 29/01/2026

A falta de la presentación oficial, Mano Menezes será el nuevo entrenador de la selección peruana, de cara a las eliminatorias para el Mundial del 2030. En ese contexto, se ha conocido que su asistente principal tendría una función extra y se encargaría de la categoría sub-20, debido a su experiencia en el fútbol formativo.

Un hombre con experiencia

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, en la reciente emisión del programa 'Hablemos de L1 Max', Thiago Kosloski se hará cargo de la categoría mencionada una vez sea presentado el exentrenador de Gremio de Porto Alegre. Con un pasado en la sub-20 de Brasil, también ha formado a varios jugadores de talla internacional.

"Thiago Kosloski es el primer asistente técnico de Mano Menezes, pero también será oficializado como el nuevo DT de la selección peruana Sub-20🇵🇪. En su momento también fue parte de la selección Sub-20 de Brasil y fue clave en el proceso formativo de varios jugadores brasileños que hoy están en el extranjero", indicó el comunicador en X.

El hombre de prensa indicó además que hoy mismo, tras la presentación de Mano Menezes, su asistente será anunciado como el estratega de la sub-20. Aunque no fue el entrenador de la 'canarinha' de este nivel, formó parte del comando técnico, por lo que su experiencia en menores sería el factor clave para su designación.

Clasificar al Mundial sub-20, un desafío

La 'blanquirroja' de esta categoría no ha conseguido nunca clasificar a un Mundial y su papel en los Sudamericanos no ha sido el mejor, algo que se buscaría cambiar con Thiago Kosloski. Los últimos resultados han evidenciado la falta de un liderazgo, tras acabar en la décima y última posición de la tabla, sin sumar siquiera un punto.

Entre 2013 y 2015 la selección peruana sub-20 tuvo sus mejores presentaciones en el presente siglo, al clasificar a la fase final, pero sin conseguir el cupo al certamen mundialista al quedar en quinto lugar en ambas ocasiones. Anteriormente, pasó a la segunda ronda en 1954 y en 1999.

Cabe recordar que el próximo Mundial para esta categoría se disputará en 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán. Por otro lado, todavía no hay cede para el Torneo Sudamericano de ese mismo año.

La llegada de Mano Menezes a la selección peruana también traerá consigo a un nuevo entrenador para el combinado nacional sub-20. Así sería con Thiago Kosloski, quien además de ser su asistente, se hará cargo de este equipo.

Temas relacionados asistente entrenador Mano Menezes Selección Peruana Selección Peruana sub-20

