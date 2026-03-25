Segunda fecha del debate presidencial 2026: Estas fueron las intervenciones más virales en redes sociales

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La segunda fecha del debate presidencial 2026 realizado el último martes 24 de marzo dejó muchas intervenciones de parte de los 12 candidatos presidenciales que se han viralizado en las redes sociales.

"Alan de Temu"

Aunque este fue el debate con candidatos más alturados al momento de sus intercambios de palabras, desde el inicio se registraron intervenciones que fueron noticia a nivel nacional, empezando por el candidato de Fé en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, quien se disculpó con su esposa Sofia Franco por ciertos calificativos emitidos tiempo atrás.

"Agradezco esta valiosa oportunidad, porque puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo, Sofía Franco. Por esas palabras desafortunadas que tuve el 2021", señaló.

Momentos más tarde, el postulante al sillón presidencial mostró unas esposas al hablar de la inseguridad ciudadana. En redes sociales lo llamaron como el "Alan García de Temu" por su forma de hablar y expresión corporal en cada una de sus participaciones.

Forsyth y su nerviosismo

El candidato de Somos Perú, George Forsyth, se hizo viral al hablar de la seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, específicamente al referirse a los insumos tecnológicos a los que el Gobierno podría acceder para apoyar en este trabajo. Lo expresado por el postulante generó gracia para algunos y preocupación por otros, pues como se recuerda, Forsyth fue alcalde de La Victoria.

"El problema no es la plata, la plata está ahí, el problema es que se la roban, el tema es quién se atreve. Yo ya lo hice", su última frase fue lo que causó extrañeza en la ciudadanía, pues hay usuarios que aseguran que sería una confesión.

Fiorella Molinelli y sus carteles

La candidata de Fuerza Moderna, Fiorella Molinelli, también tuvo sus momentos virales gracias a los carteles que llevó al debate presidencial, los que usó en apoyo a sus respuesta contra el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, durante el debate sobre integridad pública y lucha contra la corrupción.

En esta terna debió estar Vladimir Cerrón, que no acudió para no ser capturado por su prisión preventiva, aunque no pudo asistir al debate, Molinelli con un cartel con su rostro lo tuvo muy presente durante su participación.

"Se dan cuenta de lo que hemos llegado, además de un Congreso mafioso tenemos una terna de candidatos incompleta porque Vladimir Cerrón está prófugo de la Justicia" —dijo sacando un cartel con el rostro del candidato de Perú Libre.

Posteriormente, cuando Sánchez lanzó una dura crítica contra Molinelli respecto a su gestión como presidenta ejecutiva de EsSalud durante la pandemia del COVID-19. La candidata respondió de una curiosa manera, con otro cartel que decía "¡Floro!" y procedió a referirse al pedido de Asamblea Constituyente.

@canalnoficial #Voto2026 | Fiorella Molinelli, candidata presidencial de Fuerza y Libertad: Tenemos una terna de candidatos incompleta porque Vladimir Cerrón está prófugo. Yo lo destituí cuando estaba en Essalud porque lucraba de sus licencias sindicales [Encuentra más información en nuestra WEB] [Link en biografía ↑] ♬ sonido original - Canal N

Charlie Carrasco rompe cartel con logos de partidos del Congreso

El candidato del Partido Demócrata Unido Perú, Charlie Carrasco, no pasó desapercibido pues durante el mensaje final de cada postulante. Carrasco usó su tiempo para hacer un llamado a la población y no votar por el "pacto mafioso" conformado por algunas organizaciones que están en el Congreso actual, el candidato tomó un papel con los logos de estos partidos para romperlo y decir "por estos, nunca más".

Estos fueron algunos de los momentos que se viralizaron en las redes sociales, ahora se espera el debate de este miércoles 25 de marzo, en la que se esperan intervenciones controversiales.