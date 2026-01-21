Miguel Silveira explicó porqué aceptó la propuesta de Universitario: "No hay sitio mejor para mí"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El último fichaje y séptimo extranjero de Universitario de Deportes para la temporada 2026, Miguel Silveira pasó los exámenes médicos. En las declaraciones que ofreció, habló sobre la razón que le hizo dejar el fútbol de Japón, donde tuvo poca actividad y aceptar la propuesta del cuadro crema.

Para seguir creciendo

Abordado por medios de comunicación tras pasar sus ´primeras horas en la capital, el volante brasileño explicó cómo es el balompié nipón y porque tuvo poca continuidad. También manifestó qué le sedujo de venir al Perú para defender los colores cremas y buscar el tetracampeonato junto a un buen papel en la Copa Libertadores.

"La manera de los japoneses de hacer en el fútbol, sus decisiones, apenas de eso estaba bien, entrenando siempre. Sí, muy bueno, una oportunidad muy grande, muy buena para mí y creo que no hay sitio mejor para mí en este momento", sostuvo Silveira.

Miguel Silveira, flamante fichaje de Universitario De Deportes.



Sobre la hinchada y las impresiones que le ha dejado las instalaciones del estadio Monumental, expresó estar asombrado y que espera vivir la experiencia en la Noche Crema. "Muy contento de estar acá, muy animado para vivir todo eso, sábado con todos los hinchas e increíble. Todo perfecto, no tengo nada más que hablar", comentó.

Por último, aseguró que la anhelo de alzar el título de la Liga1 no es solo de la hinchada, sino que es algo que sabe que es un objetivo del equipo y la directiva. "Yo también (quiero ser campeón), los jugadores, todos estamos ilusionados para hacer un gran año para todos", sentenció.

Trayectoria de Miguel Silveira

Nacido en Vila Velha el 26 de marzo del 2022, de momento tiene 22 años y en su etapa formativa pasó por las inferiores de Fluminense y Vasco da Gama. Llegó al Brasileirao de la mano del 'tri' jugando entre 2019 y 2021 17 partidos, para después pasar al RB Bragantino, desde donde dio el salto a Europa.

En 2023 firmó con el FC Sochi de la Liga Premier de Rusia, permaneciendo dos campañas y luego firmar con el Albirex Niigata de la JLeague de Japón, perdiendo la categoría al final del curso pasado. A lo largo de su carrera ha disputado 87 partidos oficiales, anotando cinco goles y con 10 asistencias.

