Mamá de Sergio Peña ROMPE SU SILENCIO tras denuncia por presunto abuso sexual con INESPERADA reacción

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña se ha convertido en el tema que ha acaparado la agenda setting de los medios por su trascendencia y por lo grave que es. Frente a ello, diversas personas allegadas a los futbolistas han salido al frente para pronunciarse y expresar su postura. Esta vez la mamá de Peña rompió su silencio por primera vez.

Mamá de Sergio Peña lo respalda

En medio de la controversia en la que se encuentra Peña, su madre, Claudia Flrores, decidió pronunciarse sobre lo sucedido y romper su silencio. La madre del seleccionado nacional publicó frases que fueron interpretadas como una especie de respaldo hacia su hijo.

Publicación de la mamá de Sergio Peña en Instagram

En una primera publicación, la mujer compartió el siguiente mensaje breve, pero directo: "Mantente en silencio, sin venganza" junto a un emoji de manos en posición hacia arriba.

A ello se le sumó un segundo texto que conllevó una mayor contundencia que decía: "Cuando destruyas la vida de alguien con mentiras, tómalo como un préstamo porque te será devuelto con intereses".

Publicación de la mamá de Sergio Peña en Instagram

Sergio Peña rompe su silencio

Esta acusación fue realizada por una joven argentina de 22 años quen alega que todo ocurrió en el hotel de concentración del plantel de Alianza Lima durante su pretemporada en Uruguay.

Mientras que Carlos Zambrano y Miguel Trauco han decidido guardar total hermetismo, quien sí ha decidido pronunciarse y defenderse fue Sergio Peña. El volante nacional recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado.

Comunicado de Sergio Peña tras acusación de presunto abuso sexual

En dicho pronunciamiento, el sobrino de Paolo Guerrero negó "tajantemente" haber tenido participación en los hechos que la víctima señala y a su vez rechazó cualquier tipo de violencia contra la mujer. De igual manera, dejó en claro que está dispuesto a colaborar con la justicia a fin de "esclarecer cualquier duda".

"Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se me mencionan en la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer", se lee en la misiva que publicó en sus historias de Instagram.

Como vemos, la madre de Sergio Peña decidió salir al frente y mostró su total respaldo a su hijo quien es acusado de presunto abuso sexual junto a Carlos Zambrano y Miguel Trauco.