Oliver Sonne dejaría Inglaterra en búsqueda de minutos: Se juntaría con compañero de la selección peruana

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La falta de continuidad en el Burnley de Inglaterra le habría obligado a Oliver Sonner a buscar otro equipo para acabar la temporada. Ante ello, desde Dinamarca informan que el lateral derecho se podría rencontrar con un compañero de la selección peruana en su equipo que pelea por acceder a los playoffs de la Champions League.

¿A dónde iría Sonne?

Según el periodista Daniel Nojsen Fallah, del medio Bold, el destino del futbolista peruno-danés estaría en el Copenhague, cuadro donde también milita Marcos López. El comunicador señala que saldría a préstamo del cuadro escarlata por lo que resta de la campaña, aunque no es algo que ya esté cerrado.

"El FC Copenhague tiene al danés Oliver Sonne entre sus prioridades y ha estado en conversaciones con el Burnley para fichar al lateral cedido. Sin embargo, existe un reto específico", manifiesta el hombre de prensa en su cuenta oficial de X.

FC København har danske Oliver Sonne højt på ønskelisten og har været i dialog med Burnley om at hente backen på en lejeaftale. Men der er en konkret udfordring. Mere her. Med @kristianporse. #fcklive https://t.co/nhnOkxbNBv — Daniel Nøjsen Fallah (@danielnojsen) January 22, 2026

La continuidad ha sido un problema para el lateral de 25 años, que se ha visto relegado en varias oportunidades en la actual temporada. En supuesto, el habitual titular para el entrenador Scott Parker ha sido el experimentado Kyle Walker.

Además, el futbolista de la selección peruana ha estado ausente en múltiples oportunidades en la convocatoria, sobre todo en la Premier League. De las 22 fechas que se han disputado de la liga inglesa, no fue considerado en lista en 13 ocasiones, evidenciando la poca confianza que le tiene el DT.

Trayectoria de Sonne

Nacido en Herfolge el 10 de noviembre del 2000, inició su carrera profesional en el HB Koge y luego pasó a las reservas del Copenhague, sin llegar a debutar en primera división, retornando a su primer club. En 2021 dio el salto al Silkeborg, donde se mantuvo por cuatro temporadas y llegó a ser llamado para la selección peruana.

A lo largo de su carrera ha disputado un total de 198 partidos oficiales, consiguiendo 16 anotaciones y con 19 asistencias. Además, con la 'blanquirroja' llegó a debutar en la Copa América disputada en Estados Unidos y en las recientes eliminatorias sudamericanas, donde no se logró el objetivo de clasificar al mundial, ni el repechaje.

Frente a la poca continuidad que ha tenido en el Burnley de la Premier League, Oliver Sonne estaría valorando la posibilidad de salir a préstamos y retornar a Dinamarca. Su destino lo rencontraría con Marcos López, su compañero en la selección peruana y que es titular indiscutible del Copenhague.