Sporting Cristal presentó su innovadora camiseta para la temporada 2026: "Hoy recorre todo nuestro pecho"

22/01/2026

Aunque se creía que la camiseta para el 2026 sería la azul, que conmemoraba los 70 años de Sporting Cristal, esta no será la principal. El cuadro celeste presentó la 'piel' que llevará en la actual temporada, con un elemento que caracteriza al escudo de la institución.

Un diseño inédito

Pese a que se había filtrado, el cuadro rimense lo hizo oficial a través de sus redes sociales. Horas antes, la marca que lo viste, Puma, presentó un video en el que se aprecia el estadio Alberto Gallardo y en un recorrido llega hasta el círculo central, enfocando al escudo y con una franja que la recorre.

"Hay símbolos que no se explican. Se sienten. Uno de ellos nació en nuestro escudo. En nuestra identidad. En la historia que nos acompaña desde hace siete décadas", indica la publicación en Instagram de la firma alemana.

Horas más tarde, las cuentas oficiales de Sporting Cristal exhibieron la nueva 'piel', con una fotografía donde aparecen Irven Ávila, Gustavo Cazonatti y Felipe Vizeu, con un mensaje reflejado en el nuevo diseño que vestirá este año. "Lo que empezó en el escudo hoy recorre todo nuestro pecho", indica el post.

Esta será la primera vez que la camiseta titular de la entidad celeste lleve una banda diagonal, algo que ya se vio en la alterna de la campaña anterior. De color blanco y con la franja celeste, la actual guarda cierta similitud, aunque con el detalle que llevará un cuello tipo camisero.

La nueva camiseta HOME de Sporting Cristal ya está aquí 🩵⚽



Lo que empezó en el escudo hoy recorre todo nuestro pecho.



📍Disponible en https://t.co/j1Gyx7gSrx y a partir de mañana viernes en las PUMA stores. pic.twitter.com/zT3mTO2zRk — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 22, 2026

Cristal listo para su presentación

Los 'bajopontinos' tendrán la presentación de su plantel este domingo 25 de enero en su ya tradicional Tarde Celeste. A partir del mediodía se abrirán las puertas del estadio Alberto Gallardo para las actividades previas programadas y el fin de fiesta con el amistoso ante la Universidad Católica de Ecuador.

Esta será la última gran prueba que afrontará el equipo de Paulo Autuori antes del inicio de la Liga1, debiendo visitar a Deportivo Garcilaso en la primera fecha. Para la segunda jornada será local ante Melgar y a mitad de febrero disputará la ronda 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima o 2 de Mayo de Paraguay.

