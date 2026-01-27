Oliver Sonne dejará la Premier League tras llegar a un acuerdo con un gigante de Europa

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a la gran ilusión que se generó en todo el país con la llegada de Oliver Sonne a la Premier League, este no pudo consolidarse en el primer equipo del Burnley ya que no sumó los minutos que se esperaba. Esporádicamente ingresaba en partidos de Copa o sobre los instantes finales del torneo regular.

Oliver Sonne cambia de aires

De acuerdo a la prensa inglesa, fueron varios los factores que impidieron que el elemento de la Selección Peruana destacara en su equipo. Los cronistas señalaron que la adaptación a la intensidad y velocidad de la liga y la llegada de Kyle Walker fueron factores más que fundamentales para no lograr la continuidad deseada.

Pese a ello, Oliver Sonne se las arregló para ser determinante en las pocas chances que tuvo ya que asistió en diversas ocasiones y hasta logró convertir en favor del Burnley. Sin embargo, esto parece no haber sido suficiente para el nacido en Dinamarca quien buscaba por todos los medios posibles mayor continuidad.

Por suerte, los representantes del integrante de la Bicolor llegaron a un acuerdo con el Sparta Praga de la República Checa para continuar su carrera durante lo que resta de la temporada. Con ello, el lateral derecho tendrá la oportunidad de demostrar su fútbol en una liga competitiva en el viejo continente.

Oliver Sonne convirtió un gol en la Premier League con el Burnley.

Además, su adaptación no sería problema ya que contará con la ventaja de tener a un conocido de nuestro país: Joao Grimaldo. El jugador formado de Sporting Cristal también llegó al equipo checo durante el presente mercado de pases por lo que podrían formar una dupla de temer.

Se convertirá en padre

Al parecer, la vida le sonríe de la mejor manera a Oliver Sonne pues en octubre del 2025 anunció a través de sus redes sociales que se convertirá en padre. Mediante una emotiva publicación, el popular 'Vikingo' dio a conocer esta noticia a sus seguidores al lado de su pareja, la influencer Isabella Taulund.

Eso sí, el futbolista no dio más detalles de la fecha en que nacerá su primogénito o sobre el sexo del mismo. Como era de esperarse, el post se llenó de cientos de mensajes de felicitación hacia el jugador por parte de sus seguidores en el Perú y en su país natal.

En resumen, Oliver Sonne dejará el Burnley para fichar por el Sparta Praga de la República Checa donde será compañero de Joao Grimaldo.