Paolo Guerrero hizo polémica declaración tras fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Es su sueño..."

12/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Uno de los referentes de Alianza Lima habló sobre Luis Advíncula, la más reciente contratación del cuadro de La Victoria. Paolo Guerrero declaró para un medio internacional durante la gira por Uruguay y habló sobre el 'rayo', elogiando su juego y afirmando que cumplió un sueño que tenía desde pequeño.

Para ESPN Argentina, el 'Depredador' tuvo una amena conversación, en la que fue consultado por el lateral de la selección peruana, que regresó al país tras su paso por Boca Juniors. No dudó en llenar de elogios al jugador de 35 años que desde su perspectiva, no ha perdido calidad.

"Luis (Advíncula) a pesar de los años, es como el vino. Mientras pasa más tiempo el vino se hace mejor. Lucho es un jugador de mucha experiencia, de mucha calidad, tiene un enorme potencial físico, es muy fuerte, rápido, patea con los dos pies. Tiene muchas virtudes y nos va a ayudar mucho", sostuvo Guerrero.

Con respecto a si influyó en su llegada, no llegó a hacer una confirmación, pero sí que se mantuvo en contacto cuando se supo del interés de la directiva 'íntima' en ficharlo. Además, destacó que cumplió un objetivo de su carrera, ya que el 'rayo' sería hincha aliancista, pese a haber declarado públicamente ser de Sporting Cristal.

"Hemos venido hablando en el transcurso que se voceaba su nombre en Alianza. Era importante que llegue, es su sueño hecho realidad. Acaba de cumplir ese sueño que tenía de jugar en el más grande del Perú. Si no me equivoco es hincha desde muy joven de muy niño. Sabemos la importancia que tiene, va a ser fundamental", indicó.

Pudo jugar en Boca

Durante la charla que tuvo con la cadena internacional, el atacante de 42 años manifestó que en alguna ocasión tuvo la chance de jugar en el conjunto 'xeneize'. Precisó que la directiva del cuadro bonaerense lo buscó en dos oportunidades.

"Estuve muy cerca de llegar a Boca en dos oportunidades. Si no me equivoco una fue 2019 o 2020 a comienzos de temporada y después me fueron a buscar en 2022 cuando todavía tenía para un tiempo más de recuperación. En 2023 comencé a jugar de forma regular porque en 2022 tenía muchos altibajos con relación a mi rodilla", señaló.

Para Paolo Guerrero, en Luis Advíncula la edad no es un problema y su juego ha mejorado con el pasar de los años. Además, enfatizó que el 'rayo' cumplió un sueño al llegar a Alianza Lima.