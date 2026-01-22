Zambrano, Trauco y Peña deberán comparecer ante la justicia de Argentina por denuncia de abuso sexual

22/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La situación de los futbolistas peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña se complica en el ámbito judicial internacional. Según declaraciones del periodista argentino de A24, Javier Díaz, los tres jugadores deberán comparecer ante la justicia de Argentina tras ser denunciados por presunto abuso sexual contra una joven en dicho país.

El proceso judicial

Consultado sobre si los futbolistas tendrán que presentarse en territorio argentino, Díaz explicó que el procedimiento se realizará mediante exhortos y coordinación entre Uruguay, Argentina y Perú. Sin embargo, precisó que aún no se pueden determinar los plazos en las que estas acciones se llevarían a cabo.

"Sí, aunque no sé si en un largo plazo, en un corto tampoco lo va a ser porque todo lleva tiempo. Es a pedido de exhorto, una triangulación entre Uruguay, Argentina y Perú. Así que tal vez, en algún momento, van a tener que declarar aún cuando sea vía Zoom".

El periodista subrayó que el proceso judicial puede tomar tiempo, pero que la obligación de declarar es inevitable, ya sea de manera remota o presencial. Incluso afirmó que, de mostrar una actitud esquiva al proceso y llamados de la justicia argentina, podrían ser detenidos.

"Después sería una cuestión de llamarlos a que vengan a declarar y si se niegan, llegado el caso, se pasaría a una extradición. Tendrían que estar en calidad de detenidos", señaló.

Suspensión en Alianza Lima

En paralelo al proceso judicial, los tres jugadores fueron separados indefinidamente por el club Alianza Lima, decisión que generó debate en el ámbito deportivo. Díaz aclaró que esta medida corresponde exclusivamente al club y no a la justicia.

"Esa es una decisión que tomó Alianza Lima, pero eso ya pasa por otro lado, no pasa ni siquiera por el sistema judicial. La Justicia no se mete con el trabajo de las personas, sino con las libertades".

La suspensión busca preservar la imagen institucional del club mientras se esclarecen los hechos, aunque no implica una sanción judicial. Esto ha generado gran repercusión en Perú y Argentina, no solo por la gravedad de la denuncia, sino también por el perfil público de los involucrados, quienes han sido parte de la selección peruana en distintos procesos.

Repercusión en el fútbol peruano

El caso refleja cómo las denuncias de violencia sexual contra figuras públicas trascienden fronteras y obligan a los sistemas judiciales a coordinarse. La expectativa está puesta en el avance de las investigaciones y en la respuesta de los futbolistas, de quien solo se tiene la respuesta de Zambrano, manteniendo la expectativa por conocer las demás versiones.

Pronunciamiento de Sergio Peña en Instagram.

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña deberán comparecer ante la justicia argentina por la denuncia de abuso sexual. Aunque el proceso puede ser largo y complejo, las declaraciones de Javier Díaz confirman que los futbolistas tendrán que declarar, incluso de manera virtual, y que una negativa podría derivar en un pedido de extradición.