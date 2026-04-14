Partidos de hoy, martes 14 de abril del 2026 EN VIVO: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este martes 14 de abril será una jornada de mucho fútbol por lo que aquí te traemos la guía completa de partidos de hoy. Universitario y Cusco FC afrontarán su segundo encuentro en la Copa Libertadores ante Coquimbo Unidos y Estudiantes, respectivamente. Mientras que en la Champions League, Barcelona y Liverpool sueñan con la remontada ante Atlético Madrid y PSG por la vuelta de los cuartos de final.

Cremas y cusqueños buscan triunfos en la Libertadores

Los dirigidos por Javier Rabanal necesitan de un triunfo para comenzar a posicionarse de la mejor manera en el Grupo B de la Copa Libertadores. Para ello, el estratega español mandará a su mejor oncena posible la cual contará con dos sensibles bajas por lesión.

Universitario busca su primer triunfo en la Copa Libertadores.

Martín Pérez Guedes y Lisandro Alzugaray no podrán ser tomados en cuenta por lo que todo hace indicar que Horacio Calcaterra y Edison Flores ocuparán sus lugares. Por otro lado, Cusco FC visitará la ciudad de La Plata para enfrentar a Estudiantes que también busca su primera victoria en la competición.

Alianza busca recuperar la punta del Apertura

En el ámbito local, Alianza Lima buscará recuperar la punta del Torneo Apertura visitando la altura de Tarma para enfrentar a ADT. Los íntimos podrían contar con la inclusión de Federico Girotti en el once titular a pesar de que en el clásico no fue considerado por Pablo Guede.

Alianza Lima quiere recuperarse tras la derrota en el clásico.

Champions al rojo vivo

En Europa, la vuelta de los cuartos de final arranca este martes con dos encuentros que darán que hablar. Por un lado, Barcelona busca darle vuelta a Atlético Madrid de visita, mientras que Liverpool deberá hacer lo propio con PSG para decir presente en Semifinales.

Torneo Apertura

CD Moquegua vs. Juan Pablo II | 1:00 p. m. | L1 MAX, L1 Play

ADT vs. Alianza Lima | 3:15 p. m. | L1 MAX, L1 Play

Sport Boys vs. Melgar | 8:00 p. m. | L1 MAX, L1 Play

Champions League

Atlético Madrid vs. Barcelona | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN

Liverpool vs. PSG | 2:00 p. m. | Disney+, ESPN 2

Copa Libertadores

Estudiantes vs. Cusco | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 7

Nacional vs. Deportes Tolina | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN 2

Cerro Porteño vs. Junior | 5:00 p. m. | Disney+, ESPN

Boca Juniors vs. Barcelona | 7:00 p. m. | Disney+, ESPN

Bolívar vs. Deportivo La Guaira | 7:00 p.m. | Disney+, ESPN 7

LDU vs. Mirassol| 9:00 p.m. | Disney+, ESPN

Universitario vs. Coquimbo Unido | 9:00 p.m. | ESPN 2, Disney+

Esta es la guía completa EN VIVO de partidos de hoy para este martes 14 de abril en la Liga 1, Copa Libertadores y Champions League.